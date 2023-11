Mense scolastiche sotto la lente, controlli dei Nas in 30 strutture delle Marche tra servizi di ristorazione e imprese di catering: sei quelle dove sono state trovate irregolarità e multe per 12mila euro. I militari hanno agito nella nostra regione e in tutta Italia. In provincia di Ancona 10 i controlli con 4 ditte segnalate all’autorità sanitaria Tre le violazioni amministrative contestate.

Sei i controlli effettuati nella provincia di Macerata. Qui, le inadeguatezze segnalate hanno riguardato 4 attività oltre a una violazione amministrativa. Nel Fermano è stata invece segnalata una sola struttura a fronte delle 4 verifiche fatte mentre in provincia di Ascoli i controlli hanno riguardato 5 mense scolastiche: 3 sono state segnalate per inadeguatezze e una è stata sanzionata amministrativamente. Ulteriori 5 strutture, infine, sono state ispezionate nella provincia di Pesaro Urbino. Una ditta è stata segnalata, e a suo carico è stato elevato un verbale di 2mila euro. Violazioni che hanno tutte riguardato la non corretta applicazione dei sistemi o delle procedure predisposte in autocontrollo, che prevedono una sanzione di 2mila euro mentre, per quanto concerne le inadeguatezze segnalate all’autorità sanitaria, queste hanno riguardato piccole carenze strutturali e igieniche.