di Francesco Cittadini *

E’ la quarta volta consecutiva in cui la classifica stilata dalla Fondazione Merloni viene pubblicata in un periodo completamente diverso da quello oggetto di esame: nel 2020 in piena pandemia commentammo i dati del 2019, nel 2021 si analizzarono i numeri del 2020 drasticamente influenzati dalla crisi pandemica, nel 2022 si osservarono i dati del 2021 in uno scenario internazionale profondamente cambiato.

Nel 2023, infine, prendiamo visione dei numeri 2022 in un contesto macroeconomico molto diverso rispetto agli anni recenti. Un fatto inevitabile, date le tempistiche di elaborazione e pubblicazione dei bilanci, ma curioso per come negli ultimi anni la velocità di cambiamento invecchi i numeri piuttosto precocemente.

I criteri di inclusione delle imprese nella classifica sono invariati rispetto alla precedente edizione. Sono considerate le prime 500 imprese della Regione per valore delle vendite, con bilanci già pubblici nel momento di estrazione dei dati. Sono incluse le imprese appartenenti a tutti i settori di attività con la sola esclusione degli istituti di credito e delle società finanziarie.

Al pari di quanto avvenuto nel 2021 i risultati registrati nel 2022 sono stati condizionati in modo significativo dal rimbalzo successivo alla crisi pandemica. Nel 2020 si era registrata una contrazione delle vendite rispetto al 2019 intorno al 10%. Nei due anni successivi il rimbalzo è stato significativo smentendo l’ipotesi pessimistica di una ripresa lenta o addirittura assente.

Secondo le analisi della Fondazione Merloni, solo una parte della variazione positiva delle vendite è spiegata dal recupero dei volumi di attività poiché incorpora una significativa variazione positiva dei prezzi. Per il 2022 si può stimare che la crescita del valore delle vendite sia per un terzo da attribuire all’aumento dei volumi e per due terzi alla spirale inflazionistica. Il numero degli addetti è cresciuto in modo sensibile (+3%) anche se in misura più contenuta rispetto alle vendite. Ciò è spiegato dal fatto che solo una parte della crescita delle vendite è stata determinata dall’incremento delle quantità prodotte e commercializzate.

A livello regionale, le prime tre posizioni della classifica sono rimaste invariate e vedono in sequenza: Ariston Group, Conad Adriatico e Tod’s. Queste tre società sono le uniche società regionali che superano il miliardo di euro di vendite. Nel 2022 la Ariston Group ha registrato la maggiore crescita delle vendite in termini assoluti (391 milioni), che corrisponde ad una variazione percentuale del 19,7%. La Tod’s conferma la terza posizione in classifica superando i mille milioni di euro di vendite come le era accaduto nel 2015 e 2016.

In ambito provinciale si registra maggiore dinamismo ed elettricità – è il caso di dire – nelle prime file, con la posizione di leader confermata però dalla Finproject Spa (+24,4%). Sale dal terzo al secondo posto la Rematarlazzi Spa (+35,6%), con Lube Industries Srl che segue rimanendo sul podio (+8,5%). Quarta posizione per la Edif Spa che registra un più 50% rispetto alle vendite del 2021. Troviamo poi aziende che tradizionalmente occupano le posizioni di vertice in provincia, ovvero Poltrona Frau Spa, Clementoni Spa e iGuzzini Illuminazione Spa.

Qui il link per la consultazione della classifica.

* Francesco Cittadini – Dottore Commercialista – Tartuferi & Associati