ECONOMIA – La Fondazione Merloni anticipa di un mese la pubblicazione dei dati del 2021. Una fotografia con molti fatturati in ripresa rispetto al 2020 e che rispecchia la crescita del Pil regionale del 6,4%. Il settore manifatturiero registra un +25% in termini di vendite

di Francesco Cittadini *

Il rimbalzo dell’economia regionale del 2021 è evidente anche nella consueta classifica della Fondazione Merloni, una pubblicazione come sempre ricca di dati e informazioni sulle aziende della Regione. La presentazione questa volta si è tenuta a Fermo, con un focus sul settore calzaturiero.

Come indicato nel documento, “la variazione positiva delle vendite è in gran parte spiegata dal recupero dei volumi di attività. Essa incorpora anche una variazione positiva dei prezzi, diversa da settore a settore e significativa nel caso di quelli legati alla domanda del settore delle costruzioni”. Anche sul fronte dell’occupazione e quindi riguardo il numero degli addetti si rileva una sensibile crescita, seppur più contenuta: “ciò è spiegato dal fatto che gran parte dell’incremento delle vendite è stato determinato dal recupero dei livelli produttivi pre-pandemia piuttosto che dall’espansione della capacità produttiva”.

Il quadro economico è comunque in forte evoluzione, ancora di più rispetto a quanto sottolineato l’anno precedente. Se da una parte i recuperi intravisti nel corso del 2021 sono stati confermati dalla classifica, è evidente come dopo la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2021 il contesto generale è decisamente cambiato: guerra, tassi d’interesse, inflazione e costi energetici – solo per citare alcuni fattori straordinari – mettono a dura prova ogni giorno la capacità delle imprese di competere. Una vera sfida per tutti gli imprenditori, con livelli crescenti di difficoltà.

Ai fini della confrontabilità, “I criteri di inclusione delle imprese nella Classifica sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti e si basano su un duplice criterio: dimensionale e territoriale. Con riferimento al criterio dimensionale nella Classifica sono considerate le prime 500 imprese per valore delle vendite.



Sono incluse le imprese appartenenti a tutti i settori di attività con la sola esclusione degli istituti di credito, a causa della disomogeneità degli schemi di bilancio rispetto alle società appartenenti agli altri settori. Con riferimento al criterio territoriale sono incluse nella Classifica le imprese che hanno la principale sede operativa nelle Marche, indipendentemente dalla proprietà e dalla sede legale. Sono escluse, invece, le sedi produttive di società extra-regionali per le quali non è possibile isolare il bilancio delle unità operanti nella regione.

Nella Classifica sono comprese anche le holding dei principali gruppi regionali che, però, non influiscono sull’ordinamento delle società che prende in considerazione solo le società operative, individualmente o come capogruppo”.

Cambio al vertice in provincia, con la Finproject che supera la Lube Industries. Sale sul podio la Poltrona Frau. Nella top ten si segnala il balzo nelle vendite della Edif e della Simonelli Group, rispettivamente +45,1% e +50,9%. Rispetto alle prime posizioni dello scorso anno, non sono stati indicati i dati della RemaTarlazzi mentre la Pigini non figura più tra le prime dieci posizioni.

*** Fonte: Fondazione Merloni.

La graduatoria regionale è guidata dalla Ariston Group, seguita da Conad Adriatico. Queste sono le uniche società marchigiane ad aver fatturato più di un miliardo di Euro. La Ariston Group ha registrato in assoluto il maggior incremento nella crescita delle vendite, ben 323 milioni. Al terzo posto si classifica la Tod’s che recupera fatturato e posizioni rispetto al pesante 2020. La società controllata dalla famiglia Della Valle registra uno tra i più elevati rimbalzi nei ricavi del comparto calzaturiero (+38,7%), il quale va però ponderato tendendo conto del -30,4% del 2020.

*** Fonte: Fondazione Merloni.

Qui il link per la consultazione della classifica.

https://www.fondazionemerloni.it/wp-content/uploads/2022/11/Classifica_2021.pdf

* Francesco Cittadini, Dottore commercialista – Tartuferi & Associati