Alzare gli occhi al cielo ed imbattersi nell’aurora boreale. Solo che non siamo in Norvegia, ma nelle Marche. Il cielo ieri sera ha regalato anche nella nostra regione lo stupore di vedere nell’oscurità il bagliore sfumato dai toni del rosso e del rosa tipico dell’aurora boreale.

Un fenomeno raro che però recentemente è stato avvistato anche in Italia. Gli scatti inviati dai lettori e alcuni pubblicati sulla pagina di Meteo Macerata immortalano gli scorci a Macerata e a Civitanova, ma l’aurora si è vista anche a Senigallia e sulle Dolomiti, dove in verità, già era capitato qualche settimana fa. La spiegazione è scientifica: l’aurora boreale si forma per l’interazione delle particelle solari con gli atomi di ossigeno intrappolati nel campo magnetico terrestre.

Anche se si vedono di notte infatti sono provocate dal vento solare, un flusso di particelle elettricamente cariche che, quando incontrano il campo magnetico terrestre, interagiscono con esso. Più il flusso del vento solare è denso e intenso e più l’interazione sarà cospicua. Quando l’attività solare è particolarmente intensa, le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l’ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo causa il colore rosso che abbiamo visto anche in Italia.