Morto a 29 anni per una malattia. Il dramma a Porto Recanati per la scomparsa di Leonardo Mastrella. Il giovane, laureato in biologia all’Università politecnica delle Marche, era ricoverato all’ospedale di Civitanova da qualche giorno ed è lì che ieri si è arreso ad un male che lo aveva colpito oltre un anno fa. Dopo la laurea ad Ancona, Leonardo aveva proseguito con gli studi e stava facendo un dottorato a Madrid, all’Universidad autonoma. Grande il dolore a Porto Recanati dove Leonardo e la sua famiglia (la mamma Firminia, il papà Maximiliano) sono conosciuti. Il padre è originario dell’Argentina e da molti anni vive in Italia. Un amico del papà ha scritto: «sono sgomento. Che il vento possa essere sotto le tue ali, ascendi al cielo».

Il 29enne lascia anche un fratello, Tommaso. Il funerale sarà celebrato domani, alle 10,30, nella chiesa Preziosissimo Sangue, a Porto Recanati.