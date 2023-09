«La discoteca resterà chiusa fino a data da destinarsi», così i titolari del Ciao Ciao di Passo del Bidollo, a Corridonia, dopo l’incendio che è divampato nel locale martedì mattina. Le fiamme sono state subito spente e carabinieri e vigili del fuoco hanno stabilito che le fiamme sono di matrice dolosa. Qualcuno è entrato e ha gettato liquido combustibile. Sono state trovate anche alcune taniche. Ad accorgersi dell’incendio è stato uno dei titolari che ha visto del fumo uscire dalle porte di sicurezza (questo alle 8,30 del mattino).

La procura ha avviato le indagini e il locale è stato messo sotto sequestro in caso sia necessario svolgere ulteriori rilievi all’interno del locale per raccogliere elementi volti a individuare l’autore del gesto. Amarezza per i titolari del locale che dovranno rimandare la riapertura.

«Una settimana fa non avremmo mai immaginato di dover scrivere un messaggio del genere – dicono su Facebook -, ma purtroppo la cattiveria e la crudeltà delle persone può arrivare a livelli inimmaginabili. Scriviamo queste righe per comunicarvi che ci hanno fermato momentaneamente; ma non per sempre. Abbiamo sempre cercato di mantenere questa attività come un’attività di famiglia, dove anche i clienti potessero sentirsi nostri amici e considerare il nostro locale come una seconda casa. Quello che c’è stato fatto non colpisce solo un’attività, colpisce casa nostra ed ha messo in pericolo non solo quello che abbiamo costruito in quarant’anni ma anche la vita di tutti noi. Speriamo che un giorno giustizia possa essere fatta, in attesa di questo lavoreremo più duramente possibile per ritornare alla normalità e per ridarvi quello che abbiamo sempre cercato di darvi: un posto in cui stare bene come a casa».

Poi i titolari ringraziano «tutte le persone che si sono offerte di darci una mano per sistemare tutto il prima possibile, a partire dai nostri collaboratori ed un ringraziamento speciale va a voi per l’amore che ci avete dimostrato, non lo scorderemo mai. Il locale rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Il nostro ristorante resterà comunque aperto venerdì, sabato e domenica».