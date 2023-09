Inizia questa domenica, alle 17.30, la stagione di “Caro Teatro”, la rassegna teatrale che andrà in scena, come tradizione da 25 anni, nello storico palcoscenico dell’Annibal Caro di Civitanova alta con sei spettacoli in cartellone. All’inizio di questa edizione, un pensiero speciale sarà rivolto all’attore e scenografo Luigi Ciucci, scomparso a marzo, e che per tanti anni è stato l’anima dell’iniziativa.

Il programma prenderà il via con uno spettacolo d’eccezione “Revolution”, il musical messo in scena dalla associazione culturale “Stella” di Porto Potenza Picena: si tratta di un evento particolarmente atteso che, con i suoi 33 attori in scena, non mancherà di stupire ed emozionare il pubblico presente in sala. Il musical racconta la storia di Hamilton, un eroe americano al tempo delle colonie contro il predominio inglese. Inoltre, in occasione di questo importante anniversario, l’associazione culturale Piccola Ribalta aps, in collaborazione con il Museo Magma, la mattina dello stesso giorno alle 10.30 all’interno dell’Auditorium Sant’Agostino inaugurerà la Mostra: “25 anni di Caro Teatro, immagini di una Storia”, grazie alla quale si potranno visionare i manifesti della manifestazione, oltre alle opere di valenti grafici di fama internazionale che hanno voluto rendere omaggio all’iniziativa.

Quindi ogni domenica pomeriggio, alle 17.30 sempre all’Annibal Caro, seguiranno gli appuntamenti previsti dal cartellone della rassegna: l’8 ottobre la Compagnia Teatro Impiria metterà in scena “Molto piacere” di Laura Murari; il 15 ottobre la compagnia teatrale Note di Teatro rappresenterà “Copenhagen” di Michael Frayn; il 22 ottobre sarà la volta della compagnia teatro Estragone con il suo “Nei panni di Cyrano” di Nicholas Devort; il 29 ottobre l’associazione LiberaMente proporrà “Rumori fuori scena” di Michael Frayn; infine, l’associazione culturale Piccola Ribalta che, organizzatrice della Rassegna, rappresenterà “I Persiani” di Eschilo.

Previsto anche il convegno: “Il teatro amatoriale. Stato dell’arte” curato dal professor Pierfrancesco Giannangeli, che si terrà il 5 novembre all’auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta alle 11, aperto alla cittadinanza, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, Uilt– Unione Teatrale Libero Teatro, Compagnie teatrali, personalità vicino al mondo teatrale. Abbonamenti 45 euro, biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro e loggione e bimbi sotto i 12 anni 8 euro. Info abbonamenti e prenotazioni: [email protected] – 338.1972320.