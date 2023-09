di Laura Boccanera

E’ morta ad appena 31 anni Mana Baikru, italo-ivoriana residente a Civitanova e moglie di Tommaso Gaetani, proprietario dello chalet San Marco sul lungomare nord.

Mana aveva scoperto nel 2018 di essere affetta da un osteosarcoma che l’ha costretta all’amputazione della gamba destra, ma la scoperta di quel tumore non è mai stato un limite e da quel momento Mana aveva aperto un blog per condividere con gli altri “questa esperienza disagiata” come l’aveva descritta in un video di presentazione, ma sempre col sorriso sulle labbra, infondendo forza e coraggio. «Sono sicura che tutti noi stiamo lottando contro qualcosa. La mia missione è trasmettervi positività così che anche voi possiate trasmetterla a me» raccontava nel suo videoblog. Aveva affrontato la sua nuova condizione con determinazione, tornando al lavoro, riprendendo le sue passioni. Parlava 5 lingue, laureata in discipline della Mediazione linguistica, insegnava italiano agli stranieri. Era una forza della natura e infondeva energia e positività. Non aveva lasciato che la sua malattia la qualificasse.

Ad annunciarne la scomparsa il marito Tommaso Gaetani che dalla sua pagina Facebook: «Mi hai lasciato proprio il giorno del nostro anniversario – ha scritto -, sei stata una guerriera fino alla fine, ora sei libera da ogni male fai buon viaggio amore mio sono sicuro che gli angeli ti accoglieranno con il tuo stesso sorriso e senso dell’umorismo che ti contraddistingueva». Il corpo si trova attualmente in Africa dove la ragazza era tornata nell’ultimo periodo. Non sono ancora stati fissati i funerali.