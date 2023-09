Il prossimo 27 settembre, alle 19, nel corso della seduta del Consiglio comunale, verranno presentati ufficialmente i rappresentanti dei nuovi 6 Consigli di quartiere che sono: n. 1 La Pace – Cairoli – Santa Lucia – Rione Marche, n. 2 Centro – Mameli – Cavour – velini, n. 3 Via Roma, Santa Croce – San Francesco – Collevario, n. 4 Villa Potenza, n. 5 Sforzacosta; n. 6 Piediripa.

Sono oltre cento i maceratesi coinvolti in questo nuovo/vecchio strumento di partecipazione che si riaffaccia in città tra consiglieri nominati di maggioranza e minoranza, autocandidature di cittadini e supplenti tra coloro che sono stati inseriti in una delibera di consiglio comunale che sancisce la ripartenza dei CdQ che torna in campo dodici anni dopo che una legge nazionale abolì i Consigli di circoscrizione, eccezion fatta per città con oltre i 250 mila abitanti. Andrea Blarasin, consigliere comunale che recentemente ha lasciato la Lega per il Gruppo Misto, è stato il fautore di questa iniziativa ed ha seguito passo passo l’iter costitutivo lungo quasi due anni.

Questi i componenti dei Consigli di quartiere:

LA PACE-CAIROLI-S. LUCIA-RIONE MARCHE

Componenti designati maggioranza: Fabrizio Gentili, Enrico Colanicchia, Daniela Fondati, Alessandro Gentilucci, Ilenia Vitali, Roberta Angelelli, Alceo Taruschio, Adriano Morelli. Componenti designati minoranza: Mario Bettucci, Monica Martarelli, Silvano Pennesi, Cristina Rapacci. Componenti integrati: Gino Cappelletti, Fabio Santucci, Simona Meschini. Supplenti maggioranza: Serenella Pagnanini, Francesco Angelini, Matteo Salvucci, Luca Spinozzi. Supplenti minoranza: Mirko Marcolini, Sabrina Mulas, Marina Rinaldi.

CENTRO-MAMELI-CAVOUR-VELINI

Componenti designati maggioranza: Alberto Binanti, Ugo Barbi, Giacomo Molino, Enrico Luciani, Maria Colcerasa, Daniela Pellegrini, Patrizia Pagnanelli, Massimo Graziosi. Componenti designati minoranza: Mattia Di Marco, Gabriella Gironella, Andrea Maurilli, Giorgio Ripari. Componenti integrati: Roberto Fioretti, Michael Di Marco, Marco De Dominici. Supplenti maggioranza: Paolo Fazzini, Elisa Capitani, Michela Diurno. Supplenti minoranza: Claudio Baleani, Samuele D’Ascanio, Federico Landi, Simonetta Porzi.

VIA ROMA-S. CROCE-SAN FRANCESCO-COLLEVARIO

Componenti designati maggioranza: Tommaso Lorenzini, Luciano Rossetti, Giuliano Dignani, Ennio Tamagnini, Maria Cristina De Sanctis, Francesco Pastori, Laura Palmieri, Franca Cartechini. Componenti Designati Minoranza: Patrizia Giustozzi, Giuseppe Nardi, Umberto Speranza Perticarini, Alessandro Carancini. Componenti integrati: Fabio Ramazzotti, Chiarastella Parisi Presicce, Antonella Fermani. Supplenti maggioranza: Anna Ciccotti, Massimo Mirabile, Elena Tamagnini. Supplenti minoranza: Miriam Moretti, Valentino Pagnanelli, Leonardo Piergentili.

VILLA POTENZA

Componenti designati maggioranza: Daniela Maceratesi, Rita Ribelli, Giampiero Foglia, Mattia Lorenzini, Mattia Gigli, Mirko Isidori, Riccardo Biagiola, Marco Foglia. Componenti designati minoranza: Zeno Meriggi, Marilena Monti, Renzo Montanari, Emanuele Polci. Componente integrato: Silvia Pazzelli. Supplenti maggioranza: Lucia Stramucci, Gianluca Bartolini.

SFORZACOSTA

Componenti designati maggioranza: Nicola Prenna, Enzo Giustozzi, Giuliana Medei, Gianluca Rossetti, Marco Antonelli, Sandro Mandolesi, Stefania Pisello, Paola Cassese. Componenti designati minoranza: Leonardo Annessi, Ludovica Borroni, Francesco Menchi, Alberto Pazzaglia. Componenti integrati: Francesco Cappelletti, Fabrizio Pieroni, Andrea Tombesi. Supplenti maggioranza: Vito Vigilante, Carla Pippa, Doretta Corallo. Supplenti minoranza: Lucia De Luca.

PIEDIRIPA

Componenti designati maggioranza: Paola Persichini, Sofia Blarasin, Michele Del Gobbo, Michele Mengascini, Rosanna Ciarlantini, Paolo Bianchini, Eleonora Luchetti, Roberto Rossi. Componenti designati minoranza: Franco Forti, Fabrizio Principi, Lorena Sgariglia, Simonetta Simonetti. Componenti integrati: Ferdinando De Stephanis, Gabriella Vergari, Francesco Idone. Supplenti maggioranza: Romualdo Rapanelli, Gloria Cardinali, Renzo Bruschi. Supplente minoranza: Alessia Giampaoli.