Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto questa mattina in Comune Anna Steiner in occasione dell’inaugurazione delle due mostre dedicate alle opere grafiche di Lica e Albe Steiner e dello studio Origoni Steiner, che saranno allestite da sabato al 12 novembre in contemporanea nello spazio multimediale San Francesco e al museo Magma. L’evento è patrocinato da Comune di Civitanova Marche e Regione Marche.

Insieme ad Anna, figlia di quella che è stata la coppia più significativa della grafica italiana e pronipote di Giacomo Matteotti, c’era il direttore del Museo Magma Enrico Lattanzi, che con grande soddisfazione ha illustrato al sindaco lo spirito della mostra, organizzata quale tributo al mestiere di grafico come insegnato da Licalbe. «Civitanova ospiterà questo nuovo progetto che ha toccato i musei più importanti d’Italia – ha detto Ciarapica – a riprova di quanto lo spazio del Magma sia all’avanguardia a livello nazionale. Ringrazio Anna Steiner per la gradita visita ed Enrico Lattanzi per l’opera culturale di diffusione della grafica che sta portando avanti con passione e competenza».

Entrambe le mostre saranno inaugurate sabato: alle 18 quella al Magma e alle 18,30 quella allo spazio San Francesco. «La grafica di tutta la seconda metà del Novecento è frutto delle novità introdotte da Licalbe Steiner – ha spiegato Lattanzi – che, oltre a reinventare manifesti e molto altro, hanno ideato la formazione professionale che ha preparato le successive e le attuali generazioni di talenti grafici di successo in grado di comunicare a tutti con semplicità. Il lavoro degli Steiner è caratterizzato da una poetica dell’ottimismo e dall’impegno in prima persona, professionale, didattico, e dalla certezza che il “mestiere di grafico” debba sempre essere ispirato all’attualità».

“Licalbe Steiner – Grafici partigiani, Un impegno che continua” sarà aperta al Magma dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 20, mentre i manifesti di Licalbe Steiner e dello studio Origoni-Steiner allo spazio San Francesco tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 20. Ingresso libero, info e prenotazioni gruppi e scuole a [email protected].