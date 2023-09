Maurizio Spinaci e Gabriella Torresi conquistano il gradino più alto del podio al campionato mondiale nella disciplina folk ai campionati World Sport Games 2023 in Emilia-Romagna. I due maestri di Civitanova, coppia di ballo e nella vita, danza insieme da 30 anni con grande passione. «La danza può essere un passatempo – raccontano – ma può anche diventare una grande passione come per noi. Richiede impegno dedizione una fatica fisica fatta di allenamento e prove ma anche mentale per superare i propri limiti e non arrendersi nei momenti più duri. Un ballerino danza perché il sue sangue danza nelle vene».