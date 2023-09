Odontotecnico per 65 anni, consigliere comunale, appassionato di musica, pittore e cuoco. Tutto questo con grande generosità. Alvaro De Angelis, 89 anni, è morto sabato a Macerata dove, ricoverato dopo un malore, ha contratto una infezione.

De Angelis, prima che artigiano, è stato un giocatore della Maceratese. Ha vestito la maglia biancorossa nel campionato 1951-52 in serie C. A lui si deve anche la nascita dell’Original Quintet, complesso da ballo che per oltre 10 anni fece ballare Macerata. Della band è stato l’anima, il cantante e il chitarrista. Contribuì poi a fondare la Cna di Macerata e fu consigliere comunale del Pci per 2 legislature all’inizio degli anni ’70 e alla fine degli anni ’80.

Per 65 anni ha lavorato come odontotecnico e, dopo la pensione, ha deciso di donare i suoi attrezzi a un collega più giovane per sostenerlo nella professione. Per questo aveva lanciato un appello attraverso le pagine di Cronache Maceratesi. All’inizio degli anni ’90 sua fu l’iniziativa di ospitare, insieme ad altri artigiani, bambini e bambine provenienti da Chernobyl dove, qualche anno prima, si era consumato il noto disastro nucleare. In tanti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta lunedì nella chiesa di Santa Maria della Pace. Alvaro De Angelis lascia la moglie Rosarita, il figlio Emiliano e le figlie Ilaria e Daniela.

(a.p.)