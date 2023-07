Affila le armi il gruppo Prima Treia, che annuncia di aver presentato due interrogazioni: una sul possibile ripristino dell’utilizzo dell’attracco meccanizzato per il collegamento dal centro storico al parcheggio Valchiusa almeno per le partite della Disfida del Bracciale e gli eventi della prima settimana d’agosto, l’altra sulla gestione delle affissioni.

«Si prospetta un prosieguo d’estate fatto da aspettative disattese per i cittadini di Treia – affermano i consiglieri Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini – le due interrogazioni si aggiungono al calderone delle promesse mancate: posticipata all’8 agosto la riapertura dell’ufficio postale nel centro storico, dopo il proclama dell’amministrazione comunale che ne annunciava la ripresa a pieno servizio da lunedì dopo due mesi di stop. Sono interrotti da oltre una settimana poi i lavori a Passo di Treia per la lavorazione delle macerie dopo la demolizione del Consorzio agrario. Il parcheggio a Chiesanuova in via dei Caduti è stato riaperto ma non ultimato, dopo le veementi proteste dei residenti e di chi ci lavora, oltre che la presentazione di un’interrogazione da parte di Prima Treia. E solo nell’ultima settimana prima del suo inizio è stato reso noto il programma dell’evento simbolo della città, la Disfida del Bracciale». Tanti interrogativi, ma il gruppo non abbassa la guardia. «Gli imprevisti o i ritardi potrebbero essere anche compresi se spiegati con chiarezza alla cittadinanza e soprattutto se non facciano seguito a proclami autocelebrativi, come quelli ai quali ci ha ormai abituato la giunta Capponi, per meri tentativi di consenso elettorale – finisce Prima Treia – il nostro obiettivo sarà quello di continuare a dare ai treiesi le risposte alle domande rimaste inevase dalla maggioranza al netto della solita propaganda».