La squadra femminile dell’Atm promossa in serie B2. Le ragazze maceratesi confermano l’ottima prestazione di Crema e, vincendo i primi 2 singolari con Vittoria Modesti e Aurora Curzi, si assicurano la vittoria finale nello scontro diretto con la conseguente promozione in serie B2. Grande soddisfazione per il sodalizio maceratese perché questa è la seconda promozione consecutiva in 2 anni della squadra femminile che conferma la validità del progetto programmato dallo staff tecnico dell’Associazione tennis Macerata.

I ragazzi, nello spareggio promozione per la serie A2, pareggiano a Sassari per 3-3 ma alla luce di come sono andate le cose sembra una vera e propria vittoria. Infatti dopo essere stati in vantaggio per 2-0 con le vittorie in singolare di Remi Boutiller e Gianluca Acquaroli i ragazzi di Macerata vengono raggiunti sul 2-2 con le sconfitte di Tommaso Compagnucci, fermato da un ottimo avversario e da una contrattura al polpaccio che lo ha limitato dall’inizio del terzo set, e del solito leone Nicolas Compagnucci che viene battuto, ma solo al terzo set, dal n°47 Atp di doppio Vega Hernandez, sorprendentemente presente nella formazione sarda dato che in settimana sarà impegnato nel torneo di Wimbledon.

Le due squadre vincendo poi 1 doppio a testa terminano quindi lo scontro diretto di andata sul 3-3. Il punto nel doppio, per la squadra maceratese, viene portato a casa al tie-break del terzo set, solo grazie alla grande determinazione della coppia dei fratelli Compagnucci, con Tommy sempre più limitato dal risentimento muscolare ma trascinato emotivamente dal fratello più grande Nicolas. Domenica prossima a Macerata, a partire dalle 10 ci sarà il ritorno della sfida play-off che sancirà chi potrà partecipare il prossimo anno al campionato di serie A2 e ci vorrà la stessa determinazione con cui si è conclusa questa giornata e un tifo caldo di chi verrà a sostenere i ragazzi maceratesi per poter portare a casa il risultato positivo sperato. Per concludere, da sottolineare il risultato, non meno importante degli altri, della formazione giovanile Under 10 mista che si aggiudica il Titolo regionale battendo per 3/0 la squadra di Senigallia conquistando così la possibilità di partecipare alla fase di Macro-Area Nazionale in programma a Settembre.