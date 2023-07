Ha destato profondissimo cordoglio, in tutta la comunità settempedana, la scomparsa a 59 anni dell’imprenditore del marmo Roberto Soverchia. Da circa un mese era ricoverato all’ospedale di San Severino, aveva dovuto fronteggiare la recrudescenza di una malattia con cui aveva lottato tempo fa e che alla fine non gli ha concesso scampo.

Riferimento per l’azienda di famiglia, che gestiva insieme ai fratelli Giovanni e Luigi, in passato era stato anche consigliere comunale. Regista per anni della locale formazione del volley, era benvoluto, apprezzato e stimato da tutti.

«Se ne va un riferimento di prim’ordine della nostra società, una persona dal fortissimo attaccamento al lavoro e alla famiglia con radici profondissime nel territorio e una serie di valori trasmessigli da chi lo ha preceduto in una delle più storiche aziende settempedane», è il messaggio di cordoglio espresso dal sindaco della di San Severino, Rosa Piermattei, a nome di tutta l’Amministrazione comunale. Soverchia lascia la moglie Franca Marini, i figli Riccardo, Marianna, Paolo e Carlo, i fratelli Giovanni e Luigi con i nipoti e la mamma Vittoria. Il funerale si terrà domani, giovedì 6 luglio, alle 14,30, nella chiesa di San Domenico.