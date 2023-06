Il sindaco Sandro Parcaroli, in occasione della 45esima edizione del Pellegrinaggio Macerata-Loreto in programma sabato, ha firmato un’ordinanza relativa al divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche e di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o contenitori di vetro o alluminio consentendo la vendita solo previa mescita in contenitori biodegradabili da parte di tutti gli esercizi e attività operanti nell’area interna allo stadio Helvia Recina e in via dei Velini (tra la rotatoria incrocio via Due Fonti 1 fino al civico 174 compreso). L’ordinanza è valida dalle 13 del 10 giugno fino al transito della coda del corteo.

In occasione del Pellegrinaggio sarà in vigore anche un’ordinanza dirigenziale per il divieto di esercizio di commercio su area pubblica in forma itinerante di qualsiasi merce. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 13 alle 24 nel piazzale dello Stadio Helvia Recina, all’interno dello stesso, in via dei Velini, in via Francesco Panfilo, in via delle Due Fonti, nel piazzale Croce Verde e in via F. Palmieri e dalle ore 21 alle ore 24 in Borgo Peranzoni, in via Teatro Romano, in via De Gasperi e Borgo Pertinace.

Le modifiche alla viabilità: