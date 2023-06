di Francesca Marchetti

Gli appuntamenti per la bella stagione sono stati annunciati oggi dall’amministrazione di Recanati e dalle associazioni culturali. Un ricco cartellone di eventi da giugno a settembre. Tra gli appuntamenti clou il 29 luglio in piazza Giacomo Leopardi il concerto della Pfm, la Premiata Forneria Marconi con “Pfm 1972-2023” che rientra nel calendario di Lunaria.

Il sindaco Antonio Bravi ha sottolineato che «Il Comune è orgoglioso di avere tante risorse locali che riescono a portare sul suolo leopardiano gli artisti nazionali ed internazionali. È sempre un work in progress, sicuramente avremo aggiornamenti successivi. Questo perché ci arrivano tante proposte interessanti alle quali si cerca di dare risposta, dispiace non poter accontentare tutti ma abbiamo limiti finanziari ed organizzativi. Dietro c’è una macchina organizzativa che lavora da mesi, ringrazio i vari uffici coinvolti le associazioni di volontariato della Protezione civile e carabinieri in congedo. Ci sarà l’Art Festival organizzato da Whatsart – ha detto ancora Bravi -, verrà fatta un’ulteriore conferenza stampa con gli altri comuni coinvolti nella festa della musica. Lo stesso vale per Lunaria, dobbiamo aspettare la conferma dall’artista per la terza data. La giornata del Fai per il Rifugiato sarà il 5 luglio a Palazzo Venieri con uno spettacolo teatrale con Giulio Cavalli e Nello Scavo. Il 9 e 10 agosto ci sarà il Concorso eleganza per auto storiche a cura di un’associazione di Ancona, con auto di grande valore».

Ha continuato con l’elenco di alcune iniziative estive anche Mirco Scorcelli vicesindaco e assessore al Commercio: «Domenica scorsa abbiamo realizzato la prima “Festa dei colori” in cui circa 10 quartieri sono ritornati in piazza da protagonisti raccontando le caratteristiche e le qualità positive del proprio quartiere. E’ confermato il mercatino dell’antiquariato ogni prima domenica del mese con una buona quantità di bancarelle, molti appassionati vengono da fuori. Non potrà mancare la Festa del patrono San Vito con la tradizionale fiera, che risale circa al 1450, il 14 e 15 giugno dalle 8 alle 24, sono 106 i posteggi per le bancarelle a cui si aggiungeranno gli hobbisty con altri 20 posteggi».

Tutti i martedì si farà il tour in bici di sera con le bike assistite a cui partecipano sia i turisti, a cui mostrare le bellezze della nostra città, ma anche molti recanatesi. Si chiama “Un aperitivo per Recanati”. La gara Infinito bike sarà il 22 luglio.

Torna quest’anno la manifestazione “Sei alle sei” che ha registrato nelle passate edizioni migliaia di partecipanti anche da città lontane. Si svolgerà il 23 di luglio.

«È bello avere un’estate viva ma soprattutto che sia condivisa. Come l’anno scorso la città accoglierà circa 120 eventi, uno per sera. Ci fa piacere perché quello che volevamo fare era ricostruire il tessuto sociale culturale – ha affermato Rita Soccio assessora alle Culture -. Non volevo eventi fini a se stessi ma continuative, il mio intento era di far crescere le manifestazioni e penso che ci siamo riusciti, anche la scommessa sui fumetti è stata vincente, crescono gli spettatori e la qualità delle proposte per cui ringrazio tutti gli organizzatori. Inizio citando la mostra del 10 giugno del liceo Classico con stampe ed incisioni realizzate in laboratorio. Passiamo a “Note di fotografia” a cura del Fotocineclub, associazione molto importante che fa belle attività, tra cui le serate dedicate alla fotografia accompagnata dalla musica. Alla Biblioteca comunale continueranno per un po’ le proiezioni di film e il Fondo Biancolini verrà inaugurato il 9 giugno: si tratta di una donazione importante per la città. Le due serate del Gigli opera festival verrà presentato a parte. L’associazione operatori turistici presenta gli eventi “Recanati in cammino” e “Picnic nella natura”. Ci sarà “Il Poeta sul colle” organizzato dal Centro mondiale della poesia. Ci sarà ovviamente la celebrazione per il compleanno di Giacomo Leopardi del Centro nazionale studi leopardiani il 29 giugno».

A settembre il “Festival del santo ritrovato” con la Fondazione Rossini sulla figura di Giuseppe Persiani, sul Colle dell’infinito. Ricordiamo anche che i nostri quartieri saranno molto attivi e organizzeranno sagre e feste. La Pro Loco organizzerà di nuovo le giornate per bambini “Paese dei Balocchi” (11, 18 e 25 luglio), la “Corrida”, il teatro dialettale, per i concerti il 17 agosto ci sarà il tributo a Dalla “Ciao Lucio” e i Cugini di Campagna il 24 agosto. Il 17 settembre ci sarà “Clementoni in gioco” per il 60esimo anno, nell’atrio comunale.

Per l’associazione Arcadia ha parlato la presidente Alice Fabretti: «Torna il Recanati Comics Festival il 25, 26 e 27 agosto dedicata ad appassionati ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Il 25 inaugureremo la mostra al museo Colloredo Mels con le tavole originali del maestro Ugo Pratt, “Ulisse” editate negli anni Sessanta e riprese ai giorni nostri, Corto Maltese ed altre sue tavole famose. Ci saranno incontri con gli artisti, la mostra mercato, incontri con gli illustratori di Bao publishing che si occuperanno dei laboratori per bambini e ragazzi. Ci sarà la Contromostra dedicata ad un illustratore emergente nei locali libreria Passepartout. La novità è la zona dedicata all’assistenza fiscale per i lavoratori nel settore e il concorso per artisti curato dalla Fondazione Sma e dall’associazione Minerva. Il tema è “free workers”, l’etica del lavoro, tavole dedicate alla sicurezza sul lavoro, si può già scaricare il modulo di partecipazione».

Ermanno Beccacece presidente dell’istituto musicale Beniamino Gigli: «Come da tradizione ci saranno i seminari estivi internazionali divisi in 2 programmazioni. La prima da metà luglio al 28, che anima due serate del Kammerfestival il 25 e 28 luglio, al giardino Dalla Casapiccola, e un concerto finale all’auditorium del Centro nazionale della poesia. I seminari internazionali riprenderanno con il Conero international piano festival, nato nel 2019, che prevede concorsi sparsi in tutto il mondo con le finali il 29, 30 e 31 luglio all’auditorium. Ci saranno concerti serali e masterclass dall’alba al tramonto, attività impegnative ma che arricchiscono tutta la città. Il Kammerfestival vedrà protagonista il 24 giugno Simone Zanchini, grande fisarmonicista, il 7 luglio».

Torna anche “Due passi nel folk” organizzato dal rione Castelnuovo. A giugno saranno ospitati un ensemble proveniente dal Belgio e un duo dalla Liguria, gli stage di strumento sono aumentati e quelli di ballo sono diventati 2 stage. Ci sarò anche una residenza artistica di una illustratrice belga che starà un mese.

Nicla Cingolani ha presentato due eventi artistici. Il 10 giugno avrà inizio un progetto artistico e politico nato 2 anni fa per contrastare la possibile costruzione della discarica tra Montefano e Recanati. L’evento è “Panorama in cornice – percorsi land art e arbosculture”, pura pioneristica che è stata realizzata solo a Milano finora.

Tra gli eventi l’artista di Civitanova, Paola Tassetti, presenterà “Memorabilia, reliquarium memoriale extraterrestre” che vuole essere omaggio a personaggi come Giacomo e Paolina Leopardi, Gino de Dominicis e Lorenzo Piemonti. Infine, Beniamino Gigli, presidente del Circolo del cinema ha detto: «L’appuntamento estivo è ormai storico, siamo alla 20esima edizione, e si terrà sempre al cortile di Palazzo Venieri dal 13 luglio al 31 agosto, una volta a settimana alle 21.30. A presto annunceremo i titoli. Forse ci sarà una serata speciale dedicata ad un film di un autore recanatese, stiamo aspettando le autorizzazioni. Verranno proiettate anche scene di “In-finiti” che è stato presentato a Verona. Speriamo che il prossimo anno ci sarà una nuova arena».