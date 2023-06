Per l’ultimo incontro della stagione, incentrata su “Linguaggio e verità”, la scuola popolare di filosofia presenta un appuntamento particolarmente atteso: Sergio Labate, docente di filosofia teoretica all’università di Macerata, terrà la conferenza conclusiva sul tema: “Dire la verità su se stessi”.

Da Socrate a Foucault, la sfida rappresentata è la conoscenza e la cura di sé, in un processo che assume, oltre all’indagine degli aspetti più personali, una specifica rilevanza politica: la soggettività che l’individuo esprime non può essere disgiunta dai meccanismi di sapere e potere che coinvolgono, da sempre, anche le istituzioni.

L’appuntamento è agli Antichi Forni, domani, mercoledì 7 giugno alle ore 21. E, nello stesso posto, nell’ambito degli eventi in programma per l’estate maceratese, la Scuola popolare mette in calendario due serate a tema scientifico: la prima sull’epigenetica, la seconda sull’embodiment.