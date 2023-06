Prosciugamenti di locali seminterrati e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Sono circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco nel Maceratese, in particolare Macerata e Pollenza, nella notte dopo le abbondanti piogge del tardo pomeriggio di ieri.

Le zone più colpite sono state le frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta. Colpito anche l’Anconetano, nei comuni di Osimo, Filottrano e Polverigi con circa 40 interventi effettuati. Non sono state segnalate particolari criticità. Oltre alle frazioni, non sono mancati i disagi a Macerata con garage allagati e strade invase dall’acqua. In via Cicalè, nel quartiere di Colleverde, ad esempio, il piazzale tra i palazzi della zona altamente residenziale si è trasformato in un lago.

Sono tornate le telefonate del sistema alert da parte del Comune dopo quelle di ieri sera (leggi l’articolo). Questa mattina la voce del sindaco Sandro Parcaroli avvisa: «La situazione nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza è monitorata costantemente della Protezione civile e dal Centro operativo comunale. In mattinata i tecnici del Comune effettueranno i necessari sopralluoghi nelle scuole interessate dagli allagamenti. Per tutti i cittadini che hanno bisogno di supporto per liberare da fango o detriti gli scantinati o i garage è possibile contattare il numero del Coc (348-1556674) e la sala operativa della Polizia locale al numero 0733-256346».

A Villa Potenza sono intervenuti anche i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile della Città di San Severino. Con una potente idrovora, montata su di un modulo trainato da un fuoristrada, i volontari, coordinati da Dino Marinelli, hanno lavorato diverse ore per svuotare cantine e seminterrati allagati. Ricevuta la chiamata dalla Sala operativa unificata permanente del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche, uomini e mezzi sono subito partiti per rispondere all’ennesime emergenza nel territorio.