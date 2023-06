Torna, con un nome internazionale e di assoluto prestigio, Versus, la rassegna di incontri poetici curata dall’associazione Lo Specchio con il patrocinio del comune di Recanati che vedrà protagonista dell’ultimo incontro della stagione la poetessa indiana, in anteprima nazionale a Recanati domani, domenica 4 giugno alle 17,30 al centro mondiale della poesia.

«Siamo molto felici di ospitare la poetessa Arundhathi Subramaniam qui a Recanati.- ha dichiarato l’assessore alla cultura Rita Soccio – onorati di accoglierla e di offrire al pubblico l’opportunità di immergersi nelle sfumature della complessa società indiana attraverso il suo talento poetico. Vorrei ringraziare Vanni Semplici e Piergiorgio Viti per l’organizzazione della rassegna e sottolineare l’importanza di continuare a promuovere la poesia contemporanea nella nostra città. Il prossimo anno sarebbe bello avere anche una sezione per giovani poeti.” Tema del Versus, con cui la scrittrice indiana si confronterà con Piergiorgio Viti direttore artistico della rassegna, sarà “Essere donna in India”.

«L’invito da parte di un luogo associato a un poeta è sempre profondamente attraente. – Ha detto Arundhathi Subramaniam – Ho scoperto Giacomo Leopardi da studentessa, mentre mi divoravo Rilke ho appreso che il poeta recanatese aveva avuto un’influenza su di lui. In quella occasione ho letto alcune liriche di Leopardi in traduzione inglese, tra cui “L’infinito” che ricordo bene mi lasciò un’impressione molto forte».

Voce tra le più apprezzate nel suo Paese, pluripremiata, Arundhati Subramaniam ha la notevole capacità di toccare tanti temi e tante corde dell’animo umano, con naturale delicatezza. Proprio per questo, lontano da pregiudizi e da stereotipi, nell’ultimo, imperdibile Versus, Subramaniam accompagnerà il pubblico tra le molteplici sfumature della complessa società indiana. L’ appuntamento, di respiro internazionale, vedrà anche esibirsi al piano Marta Marrocchi, con un repertorio contemporaneo. «Continuiamo a sorprenderci ogni volta, io e il curatore della rassegna, Piergiorgio Viti – afferma Vanni Semplici, presidente dello Specchio – ma in realtà sempre più persone, anche non prettamente legate al mondo della poesia, ci seguono, segno che il nostro format è vincente». L’ingresso è libero.