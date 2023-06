Filippo Vincenzo Sassano, 19enne di Civitanova, ha conquistato il titolo italiano Kickboxing – K1 e la tanto ambita cintura di Campione Nazionale Assoluto categoria 70 kg nel circuito E.T.F., acronimo di Extreme Top Fighters, organizzato da Umberto Lucci, atleta professionista Campione del Mondo Kickboxing e K1 Campione europeo e intercontinentale.

Ieri, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto tutto il team “Passamonte” a Palazzo Sforza: «Le mie più vive congratulazioni agli atleti, al team e al maestro Italo Passamonti per il prestigioso traguardo – ha detto Ciarapica – Sono certo che il risultato portato a casa rappresenti solo l’anticamera di successi assai più grandi e meritatissimi. Questi ragazzi, il loro spirito di sacrificio, entusiasmo, determinazione e costanza, insieme al maestro Passamonti che da sempre crede nello sport e nei valori che trasmette, fanno onore allo sport e alla città di Civitanova. Una vittoria – ha aggiunto – che si unisce a tanti altri grandi successi che vedono, anche in altre discipline sportive, la nostra città protagonista. Complimenti a tutti, Civitanova è orgogliosa di voi».

Quella tenutasi a Roma, al Palatorrino, domenica 28 maggio, gremito di atleti in rappresentanza di varie scuole provenienti da tutta Italia e con una massiccia presenza di spettatori, è stata la tappa conclusiva per l’assegnazione del titolo Italiano di sport da combattimento interstile. E così l’asd “Alfa Judo” con la sua rappresentanza del settore Kickboxing-K1 (del Team Passamonte – diretti dal Maestro Italo Passamonte), dopo mesi di numerose fasi e di impegnativi match per le qualificazioni su tutto il territorio nazionale, ha scalato la vetta ed è salita sul gradino più alto del podio. Non da meno gli altri tre atleti civitanovesi sempre del “Team Passamonte”: Stephen Conestà (20 anni), Luca Abbadini (19 anni) e Leonardo Giulietti di anni 23 (quest’ultimo consacrato campione Regionale di Kickboxing-K1 a Fermo il 29 gennaio) che si sono aggiudicati il terzo posto assoluto nella loro categoria portandosi a casa una stimabile e meritata medaglia di bronzo.

Quattro ragazzi che, con grande spirito di sacrificio e costanza hanno dato sicuramente lustro alla città di Civitanova Marche contribuendo a rimarcare ancora una volta l’attitudine di questa scuola di primeggiare nel settore degli sport da combattimento e di balzare ancora una volta agli onori delle cronache.