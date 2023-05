Anthropos regina ai campionati italiani

La delegazione dell’Anthropos di Civitanova ha lasciato il segno nel fine settimana del 27 e 28 maggio a Padova nei Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica sotto l’egida della Fispes. Presente per il sodalizio marchigiano solo una rappresentanza dei propri tesserati, ma i risultati finali sono stati decisamente importanti.

Assunta Legnante, pluricampionessa mondiale e paralimpica F11, è ripartita dalle buone prestazioni di pochi giorni prima a Jesolo, andando a laurearsi campionessa italiana nel getto del peso e nel lancio del disco. Rilevante la prestazione del peso (15,67) valsa il comando del ranking internazionale a poco più di un mese dai Mondiali di Francia.

Raffaele Di Maggio, a pochi giorni dalla partenza per i Virtus Global Games di Vichy (Francia), ha lanciato tre importanti squilli nella velocità laureandosi campione italiano T20 nei 100m, 200m e 400m.

Ottimi i risultati anche per Anna Maria “Chicca” Mencoboni, categoria T12, in pista con la guida Nicholas Chiesi, tornata a casa con l’oro nel salto in alto e gli argenti nel salto in lungo e nei 200m.

Matteo Cappelletti, T43, ha proseguito la sua ascesa con il titolo di Campione Italiano nei 100, nei 200m e con l’argento nel salto in lungo.

Non da meno Rigivan Ganeshamoorthy, F55, campione italiano nel peso, nel disco e argento nel giavellotto, disciplina in cui il titolo di campione italiano è andato al compagno di team Gabriele Fella, anche argento nel peso medesima categoria.

Jonatha Riderelli ha firmato due bei secondi posti nel getto del peso e nel disco classe F34.

Per Enrico Mario Benes, F33, doppio bronzo nel getto del peso e nel giavellotto.

Al seguito degli atleti il tecnico Roberto Minnetti.

(foto Massimo Bertolini)