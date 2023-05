Scappa da un ospedale psichiatrico in Francia e sparisce, ritrovato nelle Marche e soccorso all’ospedale Torrette. A riportarlo a Niort la Croce Rossa di Porto Potenza.

Una storia di umanità a lieto fine quella di cui si è resa protagonista la sezione locale della Croce rossa che nei giorni scorsi ha effettuato un trasporto internazionale per aiutare Karl, un uomo dal vissuto gravoso: ex legionario della legione straniera francese, una vita in giro per il mondo, parlando sei lingue diverse, fino alla svolta drammatica, con il ricovero in un ospedale psichiatrico della cittadina di Niort sulla costa ovest della Francia. Ma da quella struttura Karl qualche tempo fa è scappato e, chissà come, ha raggiunto in stato di confusione, le Marche. Qui è stato subito soccorso e condotto all’ospedale regionale di Torrette che ha ricostruito la sua identità e la sua storia e contattato chi si occupava di lui.

A riportarlo a casa la Croce Rossa che si è attivata per organizzare il viaggio di ritorno. Oltre 1500 chilometri che grazie alla generosità e alla dedizione dei volontari sono stati superati con un occhio di riguardo per le condizioni di fragilità di Karl. L’equipaggio guidato in prima persona dal presidente della Croce Rossa di Porto Potenza Matteo Carlocchia, è stato calorosamente accolto dal personale sanitario francese, che per molti di loro rappresentava la prima esperienza di incontro con la Croce Rossa Italiana. «E’ stato un’opportunità unica per scambiarsi conoscenze ed esperienze – ha raccontato Carlocchia – confrontando i due sistemi di emergenza sanitaria. Durante la visita, l’equipaggio è stato guidato attraverso l’ospedale francese, visitando il pronto soccorso, la centrale operativa e diversi mezzi di soccorso».