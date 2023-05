Ultimati i lavori di ripristino di piazza Garibaldi, lo slargo situato all’interno della cinta muraria in prossimità di Porta Marina nella Città Alta di Civitanova.

«L’accesso al centro storico – annuncia il Comune – ora beneficia di un restauro che ne ha prodotto vantaggi sia sul versante estetico, in termini di abbellimento, che di ammodernamento e sicurezza grazie al rinnovo dei sottoservizi».

Nel dare la notizia, l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai ha voluto ringraziare tutto il personale dell’Ufficio tecnico della Delegazione comunale, cui si deve la progettazione e la direzione dei lavori, e le imprese incaricate che hanno portato a compimento l’intervento di restauro.

L’Amministrazione comunale si era prefissa di attuare la riqualificazione di una parte importante del tessuto viabile del centro storico, mediante il rifacimento della pavimentazione in pietra arenaria, dei sottoservizi, quali fognature ed acquedotto, e la sistemazione dell’area centrale a verde pubblico.

L’intervento si è sviluppato su di un’area di circa 2 mila mq, per un importo complessivo di 530 mila euro, dei quali 120 mila a carico dell’azienda “Atac Civitanova spa” e 410 mila a carico dell’Ente.

A seguito della gara di appalto le opere principali sono state eseguite dall’impresa “Celani Pietro srl”, con ribasso d’asta del 10,44% e dalle imprese “Lauri stone sas” di Contigiani Silvano, mentre la sistemazione dell’area centrale adibita a verde pubblico di circa 900 mq è stata eseguita dalle imprese “Climarte”, “Pvicem” di Pagliari Romano, e l’illuminazione dell’impresa “Elettrocosaro”.

Le opere di recupero sono inserite nel programma generale di riqualificazione del centro storico approvato dall’Amministrazione comunale e trasmesso alla Regione Marche per il reperimento di eventuali risorse economiche.

«Restituiamo alla collettività un altro spazio pubblico completamente rimesso a nuovo – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai – dimostrazione di un’attenzione tangibile della Giunta per Città Alta. La sistemazione della piazza è stato un intervento complesso in quanto oltre a rifare la pavimentazione stradale in arenaria di grandi dimensioni sono stati ammodernati i sotto-servizi. Il lavoro è stato progettato e diretto dall’Ufficio tecnico della Delegazione comunale a cui vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale».