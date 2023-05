di Francesca Marsili

Far conoscere le meraviglie racchiuse nostri borghi e nei nostri territori; dal 29 giugno al 23 luglio torna “Appennino Foto Festival-Luce della Rinascita”, dove i comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona saranno protagonisti e cornice suggestiva di una serie di eventi legati al mondo della fotografia naturalistica. Madrina dell’evento l’autrice e conduttrice televisiva Licia Colò al fianco dell’evento sin dalla prima edizione. Tra gli ospiti, l’alpinista Simone Moro, il documentarista Marco Andreini e il naturalista Emanuele Biggi, conduttore di Geo su Rai3 che in video messaggio ha invitato alla partecipazione: «E’ il festival dell’Appennino, ma si apre al mondo».

“Appennino Foto Festival – Luce della Rinascita”, Aff, giunto alla quarta edizione, è un’occasione non solo per promuovere la cultura e la natura dei borghi dell’Appennino, ma guarda e invita alla sensibilizzazione verso la sostenibilità e alle tematiche ambientali. Il Festival è stato presentato ieri sera dalla giornalista Barbara Olmai al Campus Simonelli Group, spazio recentemente inaugurato a Belforte del Chienti per valorizzare il territorio, dai promotori, l’associazione Photonica 3, alla presenza di numerose autorità dell’entroterra maceratese e della Regione.

Entusiasta il sindaco di Belforte del Chienti Alessio Vita : «Aff è diventato un punto di riferimento per la fotografia nazionale e non solo. E’ nato in un momento di rilancio dopo il terremoto ed è andato sempre crescendo. Grazie a tutti gli eventi riusciamo a far si che i nostri cinque comuni diventino un’attrattiva, un metodo per farci promozione – ha concluso Vita. Anticipando inoltre: «Sulla base di questo progetto ne abbiamo predisposto uno più ambizioso grazie ai fondi del Pnrr di cui parleremo a breve, perché ci siamo resi conto che questo festival può garantire un futuro al nostro territorio».



Marco Gratani, presidente dell’associazione Photonica 3: «Questa quarta edizione ci vede protagonisti assieme a tanti ospiti internazionali. E’ una grande soddisfazione perché un evento unico in Italia per gli argomenti trattati e la sensibilità verso il territorio colpito dal sisma». Il Festival, nato per fare rete tra i cinque comuni, consentirà di far vivere ai residenti e ai turisti, esperienze uniche a stretto contatto con il territorio dei piccoli borghi, ed è rivolto anche alle giovani generazioni che potranno ascoltare le storie di alcuni protagonisti della fotografia naturalistica di rilievo internazionale, che condurranno il pubblico in altri mondi grazie alla bellezza della fotografia, strumento di comunicazione utile a promuovere temi importanti come la salvaguardia della natura.

Conferenze tenute da professionisti di rilievo internazionale, mostre, laboratori didattici, appuntamenti tecnici dedicati agli appassionati di fotografia, saranno motore attrattivo per frequentare l’entroterra maceratese. La scelta di ospitare fin dalla prima edizione la serata di premiazione del Festival Internazionale di Fotografia Naturalistica “Asferico” promosso da Afni, Associazione fotografi naturalisti italiani, certifica la qualità di Aff, contribuendo a veicolare l’immagine dell’entroterra marchigiano. Il Festival continuerà ad essere per l’entroterra maceratese una luce di rinascita, soprattutto per i luoghi feriti dal sisma che sono alle prese con una lenta ricostruzione.

Dopo l’anteprima, giovedì 29 giugno alle 21,15 in piazza Vittorio Emanuele II a Belforte del Chienti, ci sarà l’inaugurazione del Festival, con il taglio del nastro affidato alla madrina di AFF Licia Colò, amata conduttrice e autrice televisiva, volto del programma “Eden-un pianeta da salvare”, accolta dalla giornalista Barbara Olmai, conduttrice di tutti gli eventi del Festival e dalle autorità del territorio.

Venerdì 30 giugno alle 21,15 il Festival si sposterà a Serrapetrona nel cortile del Palazzo della Fondazione Claudi, con “Natura senza confini. La fotografia di paesaggio a tutte le latitudini”. La fotografa naturalista Barbara Dall’Angelo accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario: dalle terre più vicine, fino agli angoli più remoti del nostro pianeta con gli scatti più significativi realizzati negli ultimi 15 anni della sua vita da fotografa.

Sabato 1 luglio il Teatro Comunale di Caldarola, che verrà aperto nelle prossime settimane dopo i lavori di recupero post sisma, alle 21,15 ospiterà la Premiazione della XVII Edizione del “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica Asferico”, promosso dall’Afni, con Emanuele Biggi, naturalista, conduttore della trasmissione “Geo” su Rai3.

Domenica 2 luglio alle 10 nella Palestra Comunale in Via Santa Lucia a Belforte del Chienti, inaugurazione della mostra “Asferico” con Emanuele Biggi e Marco Colombo, naturalista e divulgatore scientifico. La mostra resterà aperta fino al prossimo 23 luglio. Alle 17,30 la Sala Consiliare del palazzo Comunale di Belforte del Chienti, accoglierà la presentazione del progetto fotografico “Il bosco delle maschere: la vita segreta del tasso” a cura di Marco Colombo. Alle 21,15 in Piazza San Marco a Camporotondo di Fiastrone, serata con l’alpinista, scrittore e aviatore italiano Simone Moro. “Esplorazioni in alta quota” sarà una grande opportunità per ascoltare i racconti di Moro, salito sulla cima di 8 dei 14 ottomila. Domenica 23 luglio alle 21.15 il Festival chiuderà al Giardino delle Farfalle a Montalto di Cessapalombo, con Marco Andreini, fotografo naturalista, documentarista che presenterà il documentario naturalistico: “Ogni volta che il lupo”, vincitore del primo premio al Gran Paradiso International Film Festival 2022, con una produzione incentrata sull’Appennino centrale ed uno dei suoi protagonisti: il lupo. Il Festival vedrà inoltre altri importanti appuntamenti come i laboratori per bambini a cura dell’Occhio Nascosto dei Sibillini, l’esposizione della Sony Italia con breve corso tecnico, test delle attrezzature e allestimento di un set fotografico, una mostra fotografica in collaborazione con Photonica3, la lettura del portfolio con Marco Colombo. Di seguito alla presentazione si è svolta l’anteprima del Festival con la serata fotografica “Il paesaggio e le sue forme” a cura del fotografo naturalista Mauro Tronto.

Il Festival, ideato dall’associazione Photonica3, è stato sostenuto fin dalla prima edizione dall’Unione Montana dei Monti Azzurri e dai Comuni ospitanti. Oggi gode del patrocinio e della compartecipazione della Regione Marche, dell’Assemblea Legislativa delle Marche, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona, è patrocinato inoltre dalla Provincia di Macerata, dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dal CAI Marche, CAI Macerata, Legambiente Marche ed è sostenuto da diversi partners privati.

