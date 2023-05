Da Macerata, dove risiede, è arrivato ad Ancona per andare a trovare, come ogni fine settimana, i propri genitori. L’uomo, un marocchino di 27 anni, lungo il tratto per raggiungere dalla stazione l’abitazione, in via De Gasperi ha incontrato un altro ragazzo, un libanese coetaneo, che conosceva di vista e con il quale in passato aveva avuto dei diverbi. In questa occasione, si è andati però oltre. Il libanese, avvicinato il 27enne, ha estratto dalla tasca una bomboletta di spray al peperoncino e gliel’ha spruzzata in volto per poi allontanarsi.

Sul posto, chiamato il 112, sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Gialla. Il giovane, trattato dal personale sanitario, è stato accompagnato al pronto soccorso di Torrette.

Il libanese, individuato poco più tardi dai militari dell’Arma, è stato ascoltato. L’uomo, avrebbe riferito di aver utilizzato lo spray per difendersi dall’aggressione del 27enne una volta dopo averlo incrociato. Raccolte dunque entrambe le versioni, si procederà con querela di parte. Il marocchino, una volta effettuati tutti gli esami medici, è stato poi dimesso.