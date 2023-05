di Alessandra Pierini

«La situazione è terribile ma l’idea di poter aiutare dà una bella sensazione». Francesca Meletani, 20 anni, di Corridonia, è studentessa fuori sede ad Architettura a Cesena. Ha deciso di non tornare a casa ma di fermarsi nelle zone colpite dall’alluvione per dare una mano. «Ieri pomeriggio io e le mie coinquiline siamo scese verso il fiume dove sembra un altro mondo, case distrutte, gente che ha perso tutto – racconta la giovane – Abbiamo spalato il fango. Questa mattina ci faceva male tutto e avevamo pensato per oggi di restare a casa a studiare, poi però pensare di fare le nostre cose mentre c’è tanto bisogno di aiuto ci è sembrato impossibile, così anche oggi siamo in strada».

Francesca era a Cesena già il giorno dell’alluvione: «Avevano chiuso l’università per l’allerta ma il tempo non sembrava pessimo tanto che una ragazza che abita con me aveva anche detto “Tutto chiuso e neanche piove” poi è venuto giù il finimondo. Noi abitiamo in centro e non abbiamo avuto grossi danni. Vicino al fiume sembra un’altra città».

Dopo lo choc dei primi giorni, i volontari si sono organizzati attraverso gruppi social e anche attraverso i gruppi universitari. «Le stazioni sono distrutte – racconta la studentessa – in casa nostra si poteva stare quindi abbiamo deciso di rimanere e dare una mano. Si può aiutare in tantissimi modi, turni di cucina e turni di consegna ad esempio per chi non ha la forza di spalare. La maggior parte dei volontari non ha guanti o stivali quindi ci sono punti di distribuzione. Noi li abbiamo cercati in ferramenta ma già il secondo giorno non c’era più nulla. C’è un forte spirito di solidarietà».

Francesca Meletani resta comunque in contatto anche con Corridonia dove è stata organizzata una raccolta di beni di prima necessità. I punti di raccolta sono Gelatomania, Dolce Idea e Gitano 55.