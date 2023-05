Dopo l’avvio della campagna di tesseramento da parte di Vince Civitanova trasformato in “partito civico” per approdare alle elezioni regionali, anche la Lega prosegue la caccia di tessere sul territorio e la commissaria cittadina Veronica Fortuna stila un bilancio: «A Civitanova siamo l’unico partito a mantenere una sede fissa per incontri e dibattiti – dice – abbiamo l’unica comunità giovanile iscritta ad un partito in città, organizzata e vivace. La Lega e la Lega Giovani sono presenti e molto attive, la nostra attività politica è esclusivamente basata sui valori fondanti del partito di Salvini, che sono l’amore per il territorio, le proprie radici e le proprie identità. Civitanova è al centro della nostra continua e costante azione politica grazie al lavoro dei nostri amministratori eletti e nominati nelle aziende partecipate, che devono perdere mai di vista le nostre priorità, volte a rendere la città sempre più sicura, vivibile e sostenibile».

Ma dopo le parole di rito alcune stilettate ai colleghi di maggioranza: «La città ha bisogno di amministratori concentrati con un unico interesse e non di politici che mirano al posizionamento e alla carica fuori Civitanova, perché con le tante risorse che si hanno a disposizione bisogna lavorare tanto per cercare di salvaguardare e migliorare le importanti infrastrutture. Siamo coscienti delle problematiche cittadine e ci sentiamo la responsabilità di quella filiera di governo che la Lega da sempre ha garantito dai singoli comuni, alla provincia e alla regione. Questo lavoro di squadra garantisce la possibilità di progettare e mettere in atto azioni concrete lavorando sodo anche su progetti complessi che da anni attendono risposte. In questo primo anno di amministrazione comunale sono decine i progetti messi a terra dal nostro gruppo dirigente e siamo certi che riusciremo a migliorare la città con il nostro continuo e proficuo impegno. Ultima tra tutti la conferma, da parte del vice presidente Luca Buldorini, della realizzazione della rotatoria di Costamartina, opera estremamente importante per la sicurezza dei nostri cittadini».