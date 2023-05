Finge di conoscerla, l’avvicina e le dà un abbraccio: se ne va con una collana e un bracciale del valore di 5mila euro. Il fatto è successo a Monte San Giusto ad aprile e l’autrice del furto, una donna straniera, è stata individuata dai carabinieri del locale comando dopo una serie di indagini. Vittima era stata una donna di 84 anni che quel giorno d’aprile si trovava davanti casa.

E’ stata avvicinata da una donna che ha finto di conoscerla e le ha dato un abbraccio. In questo modo, abilmente, è riuscita a portarle via una collata e un bracciale d’oro che, insieme, valgono 5mila euro.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia dell’anziana e dato il via alle indagini che si sono basate sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Sono risaliti ad un veicolo che è risultato essere stato controllato più volte da varie forze di polizia a livello nazionale, e a diverse persone. Alla fine, grazie ad indagini incrociate, i militari hanno dato una identità alla donna ritenuta autrice del furto. Di bracciale e collana nessuna traccia.

CONTROLLI – I carabinieri della Compagnia di Macerata sono stati impegnati la scorsa settimana in numerosi controlli del territorio. Sicurezza per quanto riguarda furti e reati più comuni ma anche sulle strade. Lì gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza dopo essere stati sottoposti al controllo con l’etilometro. Sei patenti ritirate e per tre degli automobilisti è stata anche sequestrata l’auto per la successiva confisca visto che erano alla guida con tassi alcolici elevatissimi. Uno degli automobilisti aveva un tasso alcolico di 2,77 grammi per litro, vale a dire oltre cinque volte il limite (0,5 grammi per litro). Gli altri si sono fermati a poco più di tre volte il limite: 1,67 e 1,66. Per tutti: addio auto e patente.

ARMI – A Montefano i carabinieri del locale comando hanno denunciato una persona che aveva in casa un revolver e relative munizioni. I militari hanno scoperto la pistola nel corso di consueti controlli sui detentori di armi. Il revolver è risultato essere stato denunciato in altro comune: denunciato il proprietario e sequestrata la pistola.

(Gian. Gin.)