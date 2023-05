di Francesca Marsili

Incidente con il trattore nelle campagne, un 85enne soccorso dall’eliambulanza e trasportato a Torrette in gravi condizioni. E’ successo intorno alle 13,30 a Tolentino, contrada Cisterna.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri di Tolentino per accertare la dinamica di quanto accaduto, gli operatori del 118 e l’eliambulanza, atterrata in un campo a circa 500 metri di distanza dal luogo in cui si trovava l’anziano, una zona difficilmente raggiungibile.

Medici e personale dell’elisoccorso l’hanno raggiunto dopo essere saliti in ambulanza e, prestate le prime cure del caso, hanno poi predisposto la zona per l’arrivo del velivolo. Il personale dell’elicottero si è calato con il verricello e ha caricato il ferito, che è in gravi condizioni. E’ stato trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso.

( in aggiornamento)