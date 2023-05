Scontro fra un’auto e un furgone lungo la strada Regina, quattro i feriti, il più grave un ragazzo alla guida dell’automobile trasportato all’ospedale Torrette in eliambulanza. Incidente questa mattina attorno alle 6,40 nel comune di Montelupone, nei pressi della zona industriale, lungo la provinciale Helvia Recina.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale i due veicoli si sono scontrati frontalmente in prossimità di una curva. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un giovane che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e poi soccorso dal personale del 118 che ha ritenuto necessario il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Feriti anche se in modo più lieve il conducente e gli occupanti del furgone, in totale tre persone soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale di Civitanova. Al conducente il personale medico ha assegnato un codice giallo, mentre gli altri feriti in modo lieve sono stati portati al nosocomio civitanovese per accertamenti in codice verde. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto è arrivata la pattuglia della stradale di Camerino, il tratto interessato è stato chiuso per i rilievi.

(l. b.)

(in aggiornamento)