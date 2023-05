«I suggerimenti, le proposte, gli aiuti sono sempre ben accolti, quello che invece non viene accettato è la mistificazione dei fatti e la loro strumentalizzazione specialmente se fondati su comportamenti rancorosi senza guardare alla tutela e sviluppo della montagna in quanto non possiamo parlare di ricostruzione strutturale se non c’è anche una ricostruzione sociale ed economica».

Inizia così la replica del sindaco di Castelsantangelo Mauro Falcucci all’architetto Luca Maria Cristini che ieri aveva criticato il progetto relativo alla zona della chiesa della Madonna della Cona, definendolo un’esoterica Disneyland del picnic. Il professionista aveva criticato anche il fatto che non ci fosse stato nessun concorso di idee per la progettazione. Ed è proprio questo il primo punto su cui replica Falcucci.

«L’intervento non poteva essere contemplato mediante concorso di idee/progettazione in quanto legato alle tempistiche del Pnc (Piano nazionale complementare, ndr) che imponeva ai Comuni l’affidamento della progettazione entro dicembre 2021, completata entro giugno 2022 e consegna dei lavori entro dicembre 2022 – spiega il primo cittadino – Il Comune di Castelsantangelo è stato destinatario di un finanziamento di 850mila euro per interventi relativi alla “rigenerazione urbana e territoriale”. Il finanziamento prevede la progettazione e l’esecuzione dei lavori di 3 aree del territorio comunale: area della fonte in località “la Cona”; area pic-nic “Acqua della Salute” nel capoluogo; area delle sorgenti del Nera in località Vallinfante. Si tratta della riqualificazione puntuale di tre piccole aree pubbliche. Tre aree distinte ed autonome per le quali si punta a realizzare un sistema continuo di spazi aperti organizzati, con l’obiettivo di valorizzare ed ampliare l’offerta turistica locale».

«L’affidamento dell’incarico professionale – continua il primo cittadino – ha riguardato i servizi di ingegneria e architettura che hanno contemplato la stesura del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché i servizi in fase di esecuzione, quali direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori ripristino e riqualificazione delle predette aree per un importo complessivo pari a 129.763,27 euro. L’incarico di progettazione è stato assegnato ad un gruppo strutturato multidisciplinare nel pieno rispetto della normativa vigente ed ha acquisito tutti pareri degli Enti sovracomunali, compresi quelli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Soprintendenza delle Marche».

«Terminate le opportune precisazioni – sottolinea Falcucci – si prende atto che un progetto può non essere condiviso, ritenuto inutile, errato ed altro, tutte considerazioni legittime e rispettabili. Quello che invece lascia molto perplessi è quando la critica si basa su inesattezze (si dice di un progetto quando sono tre), si danno giudizi che appaiono più fondati su un livore, forse perché ha vinto la delusione di non essere stato coinvolto, anziché basati su analisi serie o suggerimenti costruttivi utilizzando slogan solo folkloristici. L’amministrazione di Castelsantangelo sul Nera, il cui territorio è interamente compreso nel perimetro del Parco dei Sibillini, ha sempre prestato una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto alla sua valorizzazione, a mantenere il territorio protetto antropizzato e consentire attività turistiche che diano anche una sostenibilità economica a coloro che hanno scelto di rimanere anche in condizioni di enorme difficoltà».