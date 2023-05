Un incidente lungo la strada Regina, il trasporto all’ospedale di Torrette e poi mesi di ricovero sino a ieri quando l’imprenditore Luigi Giacomelli, ex carabiniere, si è spento. Aveva 64 anni, era di Montelupone ed era presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Montelupone.

L’incidente risale al 4 gennaio scorso. Giacomelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale, a Potenza Picena, con tre vetture coinvolte e quattro persone rimaste ferite. Il più grave era il 64enne Giacomelli, imprenditore titolare della Astra Argenti. Portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, da allora è rimasto ricoverato. Al momento non c’è il nullaosta alla sepoltura e la procura potrebbe decidere di disporre un accertamento medico legale.

Oggi il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, lo ha voluto ricordare: «Un uomo buono. Sempre disponibile per il servizio alla nostra comunità, con umiltà e nel silenzio insieme ai suoi amici, carabinieri in congedo. Marito, padre e giovane nonno. Rappresento ai familiari il cordoglio della nostra cittadinanza e il ringraziamento per averlo condiviso con noi. Ci sarebbe piaciuto camminare ancora insieme, ma ci incontreremo ancora». Lascia la moglie e tre figli.

(redazione CM)