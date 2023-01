POTENZA PICENA - L'incidente è avvenuto intorno alle 16. I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone da una delle vetture coinvolte

Scontro tra tre auto lungo la strada Regina, a Potenza Picena, quattro le persone soccorse, una portata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Lo scontro è stato particolarmente violento. Gli occupanti di una delle vetture (una Citroen C3) sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Civitanova, intervenuti con due squadre. Hanno dovuto tagliare il tettuccio per farli uscire. La persona in condizioni più gravi, un 64enne, è stata portata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Gli altri hanno riportato ferite lievi. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per i soccorsi. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi dell’incidente.

(Ultimo aggiornamento alle 18,45)