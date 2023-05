Lite tra fratelli degenera e finisce con un uno che aizza una capra contro l’altro. E due persone portate in pronto soccorso. E’ successo stamattina a Potenza Picena, nella zona di Montecanepino.

La discussione è nata tra un 55enne e suo fratello più giovane, non è chiaro ancora per quali motivi. E ben presto la situazione è arrivata al limite, tanto che sul posto sono arrivati 118, Croce rossa e carabinieri. Anche la madre dei due, quasi ottantenne, ha provato a mettersi in mezzo per dividere i due fratelli. Ma evidentemente senza esito.

Tanto che il fratello maggiore ha aizzato appunto la capra contro il fratello minore. Al pronto soccorso, ma solo per accertamenti, alla fine sono andati il fratello minore e la madre dei due.