IL FESTIVAL prenderà il via il 2 maggio. Al Lauro Rossi gli appuntamenti con il Premio Oscar e la giornalista: è necessario munirsi di biglietto d’ingresso gratuito che è possibile ritirare da giovedì in piazza Mazzini

Macerata Racconta scalda i motori. Il sipario sulla dodicesima edizione del festival letterario, dedicata al tema “I mostri”, infatti, si aprirà il prossimo 2 maggio e fino al 7 proporrà 50 appuntamenti dislocati in varie location del centro storico.

Molto attesi gli incontri con la giornalista Concita De Gregorio e il celebre scenografo maceratese, più volte premio Oscar, Dante Ferretti. Per i due eventi, in programma rispettivamente il 4 alle 21.15 e il 6 maggio alle 21 al Teatro Lauro Rossi, è necessario munirsi di biglietto d’ingresso gratuito con assegnazione del posto da ritirare alla biglietteria dello Sferisterio, in piazza Mazzini 10, (orario di apertura 10 – 13 e 16.30 – 19.30, tel. 0733.230735) da giovedì 27 aprile e non dal 29 come precedentemente annunciato.

Concita De Gregorio, anche scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed editorialista di “La Repubblica”, il 4 maggio, accompagnata da Erica Mou, cantautrice polistrumentista, al Lauro Rossi sarà la protagonista del reading teatrale “Un’ultima cosa” dove darà corpo e voce a cinque donne del Novecento dalla vita intensa spesso rimasta in ombra.

Il 6 maggio, invece, il Teatro Lauro Rossi accoglierà Dante Ferretti con “Una bottega da Oscar – Dalla provincia degli artigiani a Hollywood”. Il tre volte premio Oscar dialogherà con l’autore David Miliozzi, si racconterà, dagli inizi nella bottega artigiana, dalla provincia italiana degli anni ’40, fino ai successi, alla Hollywood di oggi, dando vita al suo mondo immaginifico. Questo evento è ideato e realizzato da Confartigianato imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo in collaborazione con l’Università di Macerata.

Info e programma completo su www.macerata.racconta.it