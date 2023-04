MACERATA - Venerdì 21 aprile alle 9,30 l’iniziativa del Centro di documentazione europea su temi molto discussi nel dibattito pubblico

Il Centro di documentazione europea dell’Università di Macerata, nell’ambito del progetto europeo React, organizza per venerdì 21 aprile alle 9,30 alla biblioteca di ateneo in piazza Oberdan l’incontro “La riforma della governance economica dell’Unione europea”. In occasione del prossimo varo di un’importante riforma europea, l’ateneo maceratese vuole fare il punto su temi molto discussi nel dibattito pubblico, come il controllo dei bilanci degli Stati membri e il meccanismo europeo di stabilità.

Dopo i saluti del rettore John McCourt e del direttore del Dipartimento di giurisprudenza Stefano Pollastrelli, si alterneranno gli interventi introdotti da Gianluca Contaldi, responsabile scientifico del Centro, e Francesco Gambino. Prenderanno la parola: Andrea Guazzarotti, Lorenzo Federico Pace, Domenica Tropeano, Pietro Tommasino, Emanuela Pistoia, Marco Bolognese, Fabrizio Marongiu Buonaiuti. Alla fine, è previsto l’intervento in replica di Stefano D’Andrea, autore del libro “L’Italia nell’Unione europea: tra europeismo retorico e dispotismo illuminato”.