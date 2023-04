INDAGINI - Da Porto Recanati sono spariti da un deposito aziendale un trattore, un'autogru e un'escavatrice per 350mila euro di danno. Ritrovati in Puglia. I militari hanno rintracciato anche il Land Rover della titolare del ristorante I due re di Civitanova: era in viaggio su una bisarca a Forlì. Denunciate due persone

Rubati costosi mezzi da lavoro e un Land Rover, i carabinieri li ritrovano in Puglia e in Emilia Romagna. Furti per centinaia di migliaia di euro nel Maceratese nell’ultima settimana dove sono scomparsi da Porto Recanati un trattore Mercedes, un’autogru e un carrello elevatore, mentre da Civitanova era stato rubato il Land Rover di proprietà della ristoratrice Michela Malatini. Grazie ad un’azione tempestiva i carabinieri della Compagnia di Civitanova sono riusciti a recuperare buona parte dei mezzi trafugati e li hanno restituirli ai proprietari.

Il primo furto si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì quando qualcuno è entrato nel deposito di una azienda di Porto Recanati dove erano parcheggiati dei mezzi pesanti e macchine operatrici. Dopo aver demolito una barriera di cemento che faceva parte della recinzione, la banda si è impadronita di un trattore stradale Mercedes con rimorchio, un’autogru e un carrello elevatore. Un danno economico per l’azienda di oltre 350mila euro. Ad accorgersi il personale della ditta la mattina successiva. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Immediatamente sono state diramate le ricerche su tutta la rete stradale circostante, poi estese fino alle altre regioni. Grazie alla tempestività della segnalazione, i carabinieri della stazione di Porto Recanati sono riusciti, in collaborazione con i militari della compagnia di Barletta e della stazione di Trinitapoli, a recuperare il bilico e il carrello elevatore, per poi restituirli ai proprietari. Sono ancora in corso le ricerche dell’autogru, la quale ha seguito un percorso differente rispetto a quello tracciato per i due veicoli recuperati.

Da Civitanova invece era sparito nella notte tra martedì e mercoledì il Suv Land Rover parcheggiato di fronte al ristorante I due re, sul lungomare sud, e di proprietà di Michela Malatini. Dopo la denuncia i carabinieri si sono attivati e, grazie alla cooperazione dei reparti dell’Arma distribuiti su tutto il territorio nazionale, e delle sezioni di polizia autostradale il veicolo è stato rintracciato in Emilia Romagna. La sera del 30 marzo, infatti, la sezione di polizia autostradale di Forlì ha fermato e controllato sull’A14 un autocarro bisarca che viaggiava in direzione nord con sopra il veicolo rubato. Successivamente alle attività di recupero, il Suv è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’autista, un albanese e l’altro occupante della bisarca sono stati denunciati per ricettazione. Nella bisarca anche l’auto rubata ad un uomo di San Benedetto.

