CIVITANOVA - L'appuntamento giovedì 30 marzo alle 16,30 nella sala conferenza del Banco Marchigiano Credito Cooperativo

Proseguono giovedì 30 marzo, alle 16,30 nella sala conferenza del Banco Marchigiano Credito Cooperativo di Civitanova, gli incontri culturali organizzati dall’Unitre di Civitanova in collaborazione con la dottoressa Enrica Bruni e con il patrocinio del Comune. Il prossimo appuntamento dal titolo: “Il lavoro con gli autori di violenza” sarà condotto dalla psicologa Antonella Ciccarelli, specializzata in psicologia penitenziaria etnopschiatria, che spiegherà le modalità di lavoro con gli uomini autori di violenza, per interrompere già i primi “comportamenti spia” fino a ridurre l’alto tasso di recidiva tra gli autori di comportamenti violenti. Si può seguire l’incontro anche online.

Il ciclo di incontri terminerà il 27 aprile, con la lectio filosofica “La magia del linguaggio” del professor Francesco Giacchetta. Al termine degli incontri saranno rilasciati attestati di partecipazione ai partecipanti. L’ingresso è libero.