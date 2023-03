CIVITANOVA - L’infermiere anconetano responsabile sanitario per Emergency a bordo della Life support racconterà la sua esperienza venerdì 25 marzo al bar La Cinciallegra

Roberto Maccaroni, il responsabile sanitario della nave Life support di Emergency, racconterà la sua esperienza a bordo, in un incontro pubblico il 24 marzo alle 18,30 a Civitanova, al bar la Cinciallegra.

L’infermiere anconetano, che ha lavorato al pronto soccorso di Torrette, ha poi svolto la sua attività con Emergency in Sierra Leone, Libia, Sudan, Afghanistan e Yemen e, da dicembre, con incarico di leadership e operativo, Roberto Maccaroni è in mare in missioni di ricerca e di soccorso sulla nave Life Support per salvare chi rischia di annegare nel Mediterraneo.

Dal 14 dicembre la Life Support ha portato in salvo oltre 400 persone nei porti assegnati di Livorno, Civitavecchia e Brindisi. Per anni lo staff di Emergency ha svolto attività sanitarie sulle navi di altre Ong, contribuendo a salvare migliaia di esseri umani. Con la nave Life Support Emergency ha realizzato il progetto voluto da Gino Strada in coerenza con l’impegno umanitario della Ong per il diritto alla vita per tutti. E’ in ricordo di Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency che sulle murate della nave è scritta una sua frase «I diritti sono di tutti, altrimenti chiamateli privilegi». All’ incontro, organizzato dal gruppo Emergency della provincia di Macerata, seguirà alle 20.30 un aperitivo-cena (costo 20euro, di cui 5 saranno devoluti ad Emergency). Per info e prenotazioni 336636364 (Valerio Maroni).