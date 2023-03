VOLLEY - Civitanova in campo domani alle 20,30 per gara due. Il libero biancorosso: «Domenica a mio avviso abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo sprecato troppe occasioni»

In vista di gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca, la Lube Civitanova deve cambiare marcia e dimostrarsi più lucida nei momenti topici. Domani, mercoledì 22 marzo (ore 20,30 con diretta Volleybalworld.tv e Radio Arancia), i campioni d’Italia saranno di scena al Pala Agsm Aim contro i padroni di casa della WithU Verona, che domenica hanno espugnato l’Eurosuole Forum in tre set nel primo round della serie al meglio delle cinque partite.

Quello scaligero è un campo complicato e la formazione di Radostin Stoytchev si presenta sotto rete a caccia della nona vittoria di fila in SuperLega, ma la formazione marchigiana crede fortemente nell’impresa, soprattutto dopo aver realizzato di aver chiuso il primo faccia a faccia con le statistiche di servizio, muro e ricezione in proprio favore. Decisivi per la sconfitta, ancor più delle ottime prestazioni dei rivali Noumory Keita e Maksim Sapozhkov, sono stati gli errori biancorossi nelle fasi cruciali della gara. Con il giusto approccio e il mirino più a fuoco la Lube avrà le sue chance. La squadra si è allenata in palestra nell’arco della mattinata e nel primo pomeriggio partirà alla volta di Verona. ara 3 in programma domenica 26 marzo (ore 18 ) all’Eurosuole Forum. Già aperta la prevendita online e negozi Vivaticket. Da giovedì anche al botteghino.

Parla Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova): «In Gara 1 a mio avviso abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo sprecato troppe occasioni. Se guardiamo le statistiche i nostri dati sono anche superiori rispetto a quelli fatti registrare da Verona. Pochi palloni hanno fatto la differenza in tutti i set, ma dobbiamo fare mea culpa nel contrattacco per non aver finalizzato nelle fasi clou, mentre la WithU è stata più lucida. Dobbiamo andare in Veneto con la giusta mentalità per riaprire la serie. Eravamo a conoscenza dell’ottima condizione della WithU e gli scaligeri lo hanno ribadito con l’ottavo successo di fila. Ora possiamo spezzare la loro serie positiva».