CIVITANOVA - Si tratta di due tunisini che erano già stati espulsi. Un loro connazionale trovato con 17 dosi di eroina in bocca

Spacciano cocaina sotto gli occhi dei finanzieri: nei guai due tunisini. L’episodio è avvenuto a Civitanova vicino ad un bar del centro. In quel momento erano in corso dei controlli da parte dei militari della Compagnia di Civitanova con il cane antidroga. Mentre c’era questo servizio i finanzieri hanno assistito al passaggio di un involucro tra due tunisini. Dentro c’era cocaina: 0,5 grammi. I finanzieri hanno poi accertato che entrambi i tunisini erano stati espulsi dal prefetto di Macerata. Sono stati portati al centro di permanenza temporanea di Potenza in attesa di venire espulsi.

Tornando ai controlli avvenuti nel bar: i finanzieri hanno perquisito due tunisini che sono apparsi nervosi per la presenza dei militari e del cane antidroga. Uno di loro aveva nascoste in bocca aveva 17 dosi di eroina, per un totale di 6,5 grammi, e in tasca aveva 1,35 grammi di hashish. Il suo connazionale è stato trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish, e non era in regola con il permesso di soggiorno (prefetto e questore hanno emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale e l’ordine di lasciare il territorio nazionale). Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro. Dei quattro fermati, due sono stati denunciati per spaccio e gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga. Il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il colonnello Ferdinando Falco ha sottolineato che «il Corpo concorre alla sicurezza interna ed esterna del Paese, mediante attività investigative e altri interventi ispettivi riconducibili alle funzioni e alle responsabilità “strutturalmente” attribuite alla Guardia di Finanza quale polizia giudiziaria a competenza generale e forza di polizia».

(redazione Cm)