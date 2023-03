MOGLIANO - Si tratta di egiziani, le frizioni sarebbero legate a questioni di lavoro (sono tutti impiegati nel settore edile)

Questioni legate alla rivalità lavorativa, sarebbe questo il motivo che oggi pomeriggio ha spinto due gruppi di egiziani ad affrontarsi. Si tratta di un gruppo di “maceratesi” e di un gruppo di “moglianesi”, entrambi lavorano in campo edile. I “maceratesi” oggi sono andati a Mogliano per discutere con l’altro gruppo. Questo intorno alle 17. Si sono trovate 12-14 persone, alcune con bastoni di legno, altre con sassi e le cose sono degenerate. I due gruppi si sono affrontati e, in base a quanto è stato poi ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Macerata, le cose sono degenerate e qualcuno è arrivato alle mani. Tre le persone che hanno riportato ferite, non gravi: si tratta di escoriazioni al volto, gambe, mani. Nessuno è stato portato in ospedale, potrebbe però andarci di propria iniziativa in seguito.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi. Lo scontro tra i due gruppi è durato poco, tanto che quando sono arrivati i carabinieri il gruppo di Macerata si era già allontanato. Le indagini dei militari sono in corso per identificare tutte le persone che erano presenti oggi pomeriggio al momento in cui è avvenuto lo scontro tra i due gruppi e approfondire i motivi di quanto accaduto. Da quanto emerge non sarebbe la prima volta che i due gruppi hanno delle frizioni tra loro, oggi però le cose sono degenerate.

(Gian. Gin.)