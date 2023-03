FIASTRA - La risposta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Scaficchia all'attacco della minoranza sulla gestione turistica. Sui ritardi per la ricostruzione della scuola: «Le opere sono in corso di progettazione o addirittura in fase di avvio delle procedure di affidamento»

«Siamo in attesa dell’esito del bando previsto per fine marzo 2023, e comunque sarà prioritario garantire l’avvio della stagione estiva qualora il finanziamento non sia concesso. Non è ben chiaro cosa intende il consigliere Cocci quando parla di “Pasticci Amministrativi” in quanto non vi sono assolutamente errori o sovrapposizioni di interventi o finanziamenti riconducibili a bandi Pnrr». E’ la risposta dell’amministrazione comunale di Fiastra all’attacco della minoranza sulla gestione turistica (leggi l’articolo).

«Per quanto concerne la spiaggetta in località San Lorenzo a Lago puntiamo da sempre al miglioramento dei servizi offerti e alla sua fruizione, in quanto rappresenta il vero volano di attrazione turistica dell’intero territorio che vede crescere ogni anno le presenze -precisano dalla maggioranza – Tanto che l’Ente ha partecipato al bando per l’attuazione del Fondo disponibile per i programmi di investimenti previsti dal Piano complementare e in particolare la Scheda Intervento Sub Misura B2 “Turismo, Cultura, Sport e Inclusione”, Linea di Intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l’innovazione dell’offerta turistica”, con un progetto di recupero e valorizzazione dell’immobile presso la spiaggia di San Lorenzo al Lago e dell’immobile “ex edicola”, nei pressi dei giardini pubblici di San Lorenzo al Lago, da attuarsi nelle forme del Partenariato Pubblico Privato.

Alla data attuale l’Amministrazione risulta in attesa dell’esito del bando previsto per fine marzo 2023. Il Pnrr – proseguono – viene seguito dai nostri uffici con assoluto impegno e prontezza dettati dai tempi estremamente ridotti che lo stesso impone ben consapevoli dell’assoluta importanza che questi fondi rappresentano per il rilancio economico e sociale dei nostri territori, pur gravando notevolmente sulla grande mole di lavoro già in atto dovuta alla ricostruzione pubblica e privata del sisma».

Per quanto riguarda le polemiche sollevate dal Consigliere Cocci in merito alla attuale situazione della scuola di Fiastra gravemente lesionata a seguito del sisma, l’amministrazione precisa: «Il plesso scolastico risulta finanziato parte con una donazione a cui fa capo la Fondazione Promozione Acciaio, e parte con fondi regionali di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 104 del 29/06/2020 e n. 31 del 21/12/2021 – Allegato 3 (edilizia scolastica ex Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. Alla data attuale il plesso risulta in corso di costruzione, pertanto parlare di “ritardo” appare totalmente inadeguato in quanto le opere ricomprese in tale ordinanza sono in corso di progettazione o addirittura in fase di avvio delle procedure di affidamento della progettazione».

L’amministrazione guidata dal sindaco Scaficchia risponde anche alle «contestazioni della pubblicazione dell’avviso di convocazione del Consiglio solo all’albo pretorio on line e non anche con manifesti, ritenuta dalla minoranza non sufficiente a garantire una adeguata conoscibilità e, al contempo, la contestazione della mancata trasmissione in streaming che lederebbe la possibilità ai cittadini di partecipare al Consiglio risultano contraddittorie. A prescindere dal fatto che è stata rispettata pienamente sia la legge che il Regolamento del Consiglio Comunale non si comprende come per la minoranza, in un caso le modalità telematiche sono idonee per garantire una maggiore informazione mentre in altri casi ciò non avvenga. La stessa incongruenza che si verifica quando è stato contestato al sindaco il rispetto del Comune di Fiastra. Prot. n. 0002126 del 17-03-2023partenza cat. 1 cl.1 regolamento non dando la parola al consigliere di minoranza perché già si era espresso il capogruppo e poi in altre occasioni si contesta al sindaco la mancata rigorosa osservanza del regolamento».