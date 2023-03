SERIE C - Un gol lampo di Di Stefano e Vazquez all'84' decidono la sfida serale del turno infrasettimanale. Le sconfitte di San Donato Tavernelle, Alessandria e Vis Pesaro consentono a Sbaffo e compagni di mantenere 5 punti di vantaggio sulla zona playout a sei giornate dal termine del campionato. Sabato trasferta a Rimini

di Andrea Cesca

La Recanatese va nuovamente al tappeto in casa. Un gol lampo di Di Stefano e Vazquez condannano all’ottava sconfitta interna i giallorossi. Al Tubaldi finisce 2 a 0 per il Gubbio che sul Colle dell’Infinito trova la seconda vittoria del girone di ritorno. Fallani autore di diverse buone parate evita un passivo più pesante alla squadra allenata da Giovanni Pagliari. Le contemporanee sconfitte di San Donato Tavernelle, Alessandria e Vis Pesaro consentono a Sbaffo e compagni di mantenere cinque punti di vantaggio sulla zona playout a sei giornate dal termine della stagione regolare.

La Recanatese ha fissato a 42 punti la quota salvezza, l’obiettivo è a portata di mano. Pagliari e Braglia devono fare a meno degli squalificati Bontà ed Alfieri. Nel turno infrasettimanale in calendario al “Nicola Tubaldi” i giallorossi cambiano due uomini rispetto alla vittoriosa trasferta di Fiorenzuola, Somma e Foresta prendono il posto di Marafini e Raparo. Gli umbri grandi protagonisti nel girone di andata nel 2023 hanno vinto solo contro il Rimini.

La retroguardia della Recanatese si fa trovare subito impreparata e il Gubbio ne approfitta, dopo 15 secondi gli ospiti sono già in vantaggio: Bulevardi serve in area Di Stefano, l’attaccante liscia la battuta con il destro, poi con il sinistro piazza la sfera nell’angolo sinistro alle spalle di Fallani, 0 a 1, terzo gol in campionato per l’attaccante rossoblu, secondo consecutivo. I giallorossi faticano a rendersi pericolosi nell’area di rigore avversaria, il Gubbio invece sa come si fa: Fallani salva su Arras al 12’ e al 20’ si ripete su Toscano. Un minuto dopo Redolfi calcia addosso a Vona il possibile raddoppio. Solo lavoro di ordinaria amministrazione per l’estremo difensore ospite Di Gennaro, Di Stefano cerca fortuna da fuori area alla mezzora, para ancora Fallani.

Pagliari effettua due sostituzioni all’inizio del secondo tempo, entrano Peretti e l’ex Ferretti. Spina chiama alla parata Fallani, la Recanatese al 54’ insidia la porta di Di Gennaro: buono spunto di Senigagliesi sulla destra, Ferretti batte di prima intenzione con il destro, palla fuori. I leopardiani aumentano il ritmo ma devono ringraziare ancora Fallani al 61’: cross basso di Di Stefano in area, Vazquez colpisce di prima intenzione, il portiere si conferma il migliore dei suoi. Un’invenzione di Sbaffo mette Carpani solo davanti a Di Gennaro al 63’ il numero 8 non riesce ad addomesticare il pallone e si rammarica. La Recanatese spinge alla ricerca del pareggio ma presta il fianco alle scorribande ospiti: slalom di Arena sulla destra al 66’ e tiro con il sinistro in area, Fallani è in giornata di grazia. Il portiere non può nulla all’83’ sul colpo di testa di Vazquez che gira in rete il cross dalla sinistra di Di Stefano, 0 a 2, partita virtualmente chiusa. Tre minuti dopo Marilungo prova a riaprirla con un colpo di testa su calcio d’angolo di Senigagliesi, la palla sfiora il palo e termina sul fondo.

La Recanatese sabato prossimo sarà impegnata a Rimini.

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 7,5; Somma 5,5, Ferrante 6, Vona 5 (1’ st Peretti 5,5), Longobardi 5,5 (1’ st Ferretti 5,5); Foresta 5,5 (16’ st Raparo ng), Morrone 6 (33’ st Marilungo ng); Senigagliesi 6, Carpani 5,5, Guadagni 6 (16’ st Stampete 5,5); Sbaffo 6. A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Marafini. All. Pagliari

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro 6; Dutu 6, Redolfi 6, Bonini 6; Morelli 6,5 (27’ st Tazzer ng), Toscano 6 (29’ st Vitale ng), Bulevardi 6,5 (10’ st Rosaia 6), Semeraro 6; Arras 6,5 (10’ st Arena 6), Di Stefano 7,5, Spina 6 (10’ st Vazquez 7). A disp.: Greco, Signorini, Buzzi, Corsinelli, Nicolao, Portanova. All. Braglia

TERNA ARBITRALE: Erminio Cerbasi di Arezzo (assistenti De Vito di Napoli e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: pt. 1’ Di Stefano (G); st 39’ Vazquez (G)

Note: spettatori 597 (di cui 267 abbonati e 35 da Gubbio). Ammoniti Redolfi, Braglia, Spina, Guadagni, Bulevardi, Di Gennaro, Raparo. Calci d’angolo 5 a 4 per il Gubbio. Recupero: 7’ (1+6)