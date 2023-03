CHE VOCE - La 12enne conquista il pubblico del talent show di Rai Uno. I complimenti di Loredana Bertè: «Diventerai una grande artista». Il sindaco Ciarapica: «E che ora il tuo ️sogno️, quello di andare a Sanremo, si avveri»

Dopo il successo di Sofia Tornambene ad X Factor nel 2019, un’altra civitanovese si aggiudica un talent show musicale. La prima edizione di The Voice Kids, talent show musicale di Rai Uno dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici, incorona la 12enne Melissa Agliottone, punta di diamante del team di Loredana Bertè che sulla sua pagina Facebook sentenzia: «Melissa sei una bomba. La musica è il tuo elemento, e tu appartieni alla musica: diventerai una grande artista».



«Complimenti Melissa! – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Fabrizio Ciarapica – Dal podio di Talent Of Civitanova ad una vittoria strameritata di The Voice Kids Italy 2023 con una perfetta interpretazione di “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper....E che ora il tuo ️sogno️, quello di andare a Sanremo, si avveri. In bocca al lupo, Civitanova è orgogliosa di te». Alunna della scuola Annibal Caro, Melissa suona il pianoforte, la batteria e la Loop Station e spera di imparare a suonare anche il basso. Frequenta la scuola di canto di Roberta Faccani, cantante e attrice anconetana e già voce dei Matia Bazar. Una cavalcata, quella del talento civitanovese, iniziata dalle selezioni con l’esecuzione al pianoforte di “Falling” di Alicia Keys, e conclusa ieri sera, conquistando il pubblico che la incoronata vincitrice. Per la gioia dei suoi genitori: la famiglia di Melissa è conosciutissima in città, papà Gennaro Agliottone è il titolare della barberia Figaro.

(Redazione Cm)