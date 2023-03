PORTO RECANATI - Lo studente, di Potenza Picena, segnalato alla prefettura. In manette un 70enne che deve scontare 5 anni. Due patenti ritirate

Blitz all’Hotel House di Porto Recanati, arrestato un commerciante di 70 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, un 15enne trovato con 1,5 grammi di hashish, rinvenuti anche droga e alcuni coltelli, ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza. L’operazione è dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Obiettivo il contrasto allo spaccio, alla microcriminalità, e anche al rispetto delle regole per chi si mette alla guida. I controlli sono stati svolti dalle 6 di ieri mattina. Un commerciante italiano, di 70 anni, è finito in manette come destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalle procura di Macerata per ricettazione, contrabbando di tabacchi, spaccio: è stato portato in carcere a Fermo, deve scontare 5 anni e 3 mesi. I militari hanno trovato 108 grammi di hashish, 6,5 grammi di cocaina, tre coltelli di genere proibito di cui qualcuno si deve essere disfatto visto il controllo e li ha gettati dalla finestra. Sono stati trovati nel piazzale Garden house dentro una scatola.

Nell’appartamento di un 21enne italiano di origini tunisine, i carabinieri hanno trovato una scatola con dentro 3.700 euro, ritenuti possibile provento di attività illecita. Il denaro è stato sequestrato e depositato in un fondo giudiziario in attesa delle disposizioni della procura. I controlli hanno portato a trovare un 20enne pakistano con 2,2 grammi di hashish e uno studente 15enne, residente a Potenza Picena, con 1,5 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati in prefettura come assuntori. I controlli sulle strade sono state ritirate due patenti. A un impiegato di 54 anni, maceratese, e a un 36enne residente a Camerano: uno aveva un tasso di 0,92 grammi per litro, l’altro 0,89. Sono stati denunciati. Nel corso del blitz controlli in 7 esercizi commerciali, a 93 persone e 62 veicoli.