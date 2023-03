MACERATA - L'attività dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni del capoluogo e di Appignano, insieme ad un’unità antidroga del Nucleo cinofili di Pesaro

Controlli dei carabinieri a Macerata. Il servizio è stato svolto ieri mattina dalle pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile e dalle stazioni di Macerata ed Appignano, congiuntamente ad un’unità antidroga del Nucleo cinofili di Pesaro ed ha interessato i giardini Diaz, il sottopasso dei giardini Diaz e via Mozzi, il parco Fontescodella, il monumento ai Caduti, via Cioci, il parco Martiri del Lavoro, via Marchetti, la stazione, piazza XXV Aprile, corso Cairoli, i parcheggi Palladini e Sferisterio.

L’obiettivo prefissato per l’operazione era la prevenzione e il contrasto dei reati in generale ed in particolare dei fenomeni di microcriminalità, devianza giovanile nonché del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani. Durante l’attività, svolta anche da militari in borghese, sono stati controllati molti giovani e ispezionati luoghi e anfratti, senza rinvenire sostanze stupefacenti. Svolte verifiche su quattro persone fermate e identificate.