CIVITANOVA - L'opera di street art a Fontespina, un nuovo tassello del progetto "Vedo a colori". A dipingere le pareti della struttura Rick Molyneux di Ghent. Installate anche telecamere e illuminazione a led. La soddisfazione del sindaco Ciarapica e dell'assessore Cognigni: «Città sempre più viva e bella»

Dal Belgio per dipingere il sottopasso Esso di Civitanova. Si arricchisce con “Deep Blue” la street art cittadina. Sono terminati ieri infatti i lavori per l’abbellimento del sottovia ferroviario a Fontespina con l’opera di Rick Molyneux, street artistist belga, di Ghent, ed è il primo artista internazionale che arriva a “Vedo a Colori”.

«Civitanova sempre più viva e più bella grazie al progetto di Giulio Vesprini – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Con questo murales consegniamo un altro spazio urbano riqualificato alla città e continuiamo un percorso, che tramite la street art, vuole donare una rinascita dei luoghi, ma soprattutto degli animi: posso dire, con orgoglio e soddisfazione, che siamo sulla strada giusta». Dopo la mostra “Saluti dal Porto” che ha registrato il record di visite, con “Deep Blue” si inaugura ufficialmente la stagione 2023 del Museo d’arte Urbana e si dà il via anche ad una sorta di gemellaggio artistico, tra Civitanova e Ghent, dove Rick Molyneux, sta recuperando i quartieri periferici della città realizzando molto iniziative importanti tra cui tour guidati e scuole di graffiti per ragazzi. «Idee – fa sapere Giuseppe Cognigni, assessore al decoro urbano – sulle quali anche noi, qui a Civitanova, stiamo già lavorando. Entro l’anno – assicura – andrò a Ghent per avviare una reciproca collaborazione artistica e turistica. Il sottopasso, infatti, oltre a questo murales che infonde la sensazione di immergersi nel mare, annullando completamente l’oppressione del grigio, è stato messo in sicurezza grazie all’installazione di telecamere e ad una nuova illuminazione a led».

Al termine dei lavori c’è stato uno scambio di libri per sigillare il rapporto che porterà artisti dal Belgio in città e artisti rappresentati da “Vedo a Colori” in Belgio. «È senza dubbio un’importante esperienza di scambio culturale tra due artisti e organizzatori di progetti legati alla street art – fa sapere Giulio Vesprini -. Avere qui Rick rappresenta un altro tassello importante di crescita per Vedo a Colori, insieme stiamo raccogliendo informazioni che andranno a generare una rete internazionale di artisti e attività che verranno esportate ed importate tra Belgio e Italia, tra Ghent e Civitanova in un gemellaggio tra le due città grazie all’arte urbana. L’idea proposta da me anni fa, farà crescere entrambi i progetti in chiave turistica e di promozione culturale con tantissime attività che presenteremo nei prossimi mesi».