Colpo alla Cna, sventrata la cassaforte:

al vaglio le immagini delle telecamere

«Quanta amarezza»

MACERATA - I ladri sono entrati nella sede dell'associazione forzando la porta d'ingresso, bottino di qualche centinaio di euro. Il presidente Maurizio Tritarelli: «Abbiamo la buona abitudine di usare pochissimo i soldi contanti per le nostre transazioni economiche e quei pochi non li conserviamo a lungo nei nostri uffici. Il danno è quindi molto limitato». Indagini in corso

10 Marzo 2023 - Ore 11:58 - caricamento letture

Colpo alla Cna, sventrata la cassaforte. E’ successo nella notte nella sede dell’associazione a Macerata. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, probabilmente con un piede di porco. Una volta dentro hanno messo a soqquadro i locali, buttando all’aria documenti e carte, prima di arrivare alla cassaforte. Quando l’hanno trovata, l’hanno forata con una smerigliatrice, hanno preso i contanti che c’erano e sono fuggiti. Fortunatamente è consuetudine del tesoriere non lasciare grosse somme di denaro in sede e quindi il bottino ammonta a poche centinaia di euro. Oltre ai danni alla porta e alla cassaforte di ricomprare. Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli: «Ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e tutti coloro che in queste ore ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Abbiamo la buona abitudine di usare pochissimo i soldi contanti per le nostre transazioni economiche e quei pochi non li conserviamo a lungo nei nostri uffici, anche se dotati di cassaforte. Il danno è quindi molto limitato, resta l’amarezza per la violazione di domicilio. Ora sono in corso le indagini e sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere di sorveglianza». I carabinieri hanno già effettuato un primo sopralluogo.

